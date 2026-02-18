ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ボルボ『XC70』新型、最新「トールハンマー」ヘッドランプ搭載…FORVIA HELLAと共同開発

ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型
  • ボルボ XC70 新型

フォルビアヘラ(FORVIA HELLA)は、ボルボカーズと協力し、ボルボ『XC70』新型向けに、先進的な「トールハンマー」ヘッドランプを開発したと発表した。

【画像】ボルボ XC70 新型

ボルボ XC70 新型ボルボ XC70 新型

新型XC70に搭載されるこのヘッドランプは、ボルボカーズの象徴的なトールハンマーモチーフを継承しながら、先進技術と機能性の向上により、より安全で信頼性の高い運転体験を提供する。

新型ヘッドランプには、マトリクスアダプティブ照明システムが搭載されている。従来のLEDヘッドランプと比較して、このシステムは独立制御可能なLEDを統合し、より広く、明るく、均一な照明を実現する。車速、ステアリング角度、交通状況、道路の曲率に基づいてリアルタイムで光のパターンを動的に調整し、包括的な運転安全性を確保する。

高速走行時には、ビームがより遠方に焦点を合わせ、低速時には近くの広い範囲をカバーするよう拡散し、常に最適な視認性を確保する。旋回時には、ヘッドランプがステアリングホイールに合わせて調整され、カーブ内側の照明範囲を拡大することで、死角を大幅に減少させる。

対向車を検知すると、システムは特定のLEDを選択的に減光し、他の道路利用者を眩惑することなく道路照明を最適化する。道路標識、看板、ガラスなどの反射物を検知した場合、対象となるLEDが自動的にオフになり、ドライバーへのグレアを防止する。車両のフロント側が下がった場合、ヘッドランプは自動的に高さを調整し、ビームを道路に集中させ続ける。

ボルボ XC70 新型ボルボ XC70 新型

また、このシステムは地域要件にも対応し、左側通行と右側通行の照明モードを自動的に切り替えることで、現地の規制に準拠し、国境を越える際の手動調整を最小限に抑える。

さらに、デイタイムランニングライトには、北欧神話のトールハンマーにインスパイアされた特徴的なLEDストリップが採用されており、強さと保護を象徴している。この革新的な光学設計は、消灯時には白く見え、点灯時には均一な輝きを放ち、車両の高品質と技術感を示している。ユーザーが車両に近づいたり離れたりする際には、ライトが動的なウェルカムおよびフェアウェルアニメーションを実行し、よりパーソナライズされた魅力的な体験を創出する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フォルビア

ボルボ XC70

ボルボカーズ（Volvo Cars）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES