「eエブリイ！と思ったらハイゼット!?」スズキ初の軽商用EVが発売、SNSでは「ダイハツ製」に驚きの声

スズキ初となる軽商用EV『eエブリイ』が3月9日に発売。軽バンとしての使い勝手の良さはそのままに、EVならではの静かで力強い走りを実現した。価格は314万6000円から。SNSでは、「見た目はほぼ（ダイハツ）ハイゼットカーゴ」「まさかのOEM」など、ダイハツ工業からのOEM車であることに驚きの声が広がっている。

【画像】スズキ初の商用軽EV『eエブリイ』

「eエブリイ」は、スズキ、ダイハツ工業、トヨタ自動車の3社で共同開発したBEVシステムを搭載した軽商用バンのEVモデル。ダイハツ工業よりOEM供給を受けるモデルとなる。

36.6kWhの駆動用バッテリーを搭載し、一充電走行距離は257km（WLTCモード）を確保。日常や仕事での使用に十分な能力を持つ。安全性が高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用した。

スズキ eエブリイに搭載されるリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

モーター、インバーター、トランスアクスルを一体型にした「eAxle（イーアクスル）」により、軽ターボ以上のトルクを発揮し、力強い走りを実現。停車時、加速時ともに高い静粛性を実現している。駆動用バッテリーを床下に配置し低重心となったことで、段差通過時などの衝撃が低減した。

荷室は最大積載量350kgで、広々とした空間を確保。視認性の高い7インチTFTカラー液晶メーターを装備し、オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなど収納スペースを多数用意した。

安全装備は、衝突被害軽減ブレーキなど予防安全技術「スマートアシスト」を搭載。ADB（アダプティブドライビングビーム）やサイドビューランプを搭載し、夜間の視認性を確保した。LED ヘッドランプを標準装備し、荷物積載時や夜間の後方視界を確保できるデジタルルームミラーをメーカーオプション設定した。

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプを設定。車体色は全3色から選べる。メーカー希望小売価格は2シーターが314万6000円、4シーターが323万4000円（いずれも消費税込み）。

スズキ eエブリイ（4シーター）

スズキ eエブリイ（2シーター）

また「eエブリイ」は、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」に該当する。令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象で、補助交付金額は全グレード56万2000円となる（2026年3月31日までの届出が対象）。

X（旧Twitter）では、「まさかのOEM」「見た目はほぼハイゼットカーゴのまま」「eエブリイ！と思ったらハイゼットやんw」「これはハイゼットカーゴだよね」など、共同開発モデルでダイハツ工業からのOEMであることを初めて知ったというユーザーからは、驚きの声が上がっている。

スズキファン、エブリイファンからは、「中身はそのままで外見をエブリイ顔にしてくれよぉおおおおお！！」「軽バンのバリエーションがただでさえ少ない中で、スズキはスズキの個性を大事にして欲しいと思ったりもするけどね」といったコメントも寄せられていた。

また、「300万円超えか」「100万円台で販売できるようになると飛躍的に売れる」など、価格に注目するユーザーも少なくない。