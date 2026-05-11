スズキ「エブリイ／エブリイワゴン」、パイオニアの9インチHDカーナビ採用

パイオニアは、スズキの軽キャブバン『エブリイ』と軽キャブワゴン『エブリイワゴン』のメーカーオプションに、パイオニア製カーナビゲーションが採用されたと発表した。

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採用されたのは、ダッシュボード形状に合わせたフレームデザインの9インチ高精細HDディスプレイ搭載モデルで、見やすい地図と分かりやすい案内表示で最適ルートを案内する。

スマートフォン連携では、HDMI入力に加え「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応し、音楽再生やメッセージ送受信、ハンズフリー通話が可能だ。さらに、スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーとの連動にも対応する。

ホーム画面は「ナビゲーション」「車両情報」「オーディオ」を分けたエリア表示で、用途に合わせたカスタマイズに対応する。加えて、スズキコネクトのサービスと連携し、ナビ画面上への通知表示や「スズキトラブルサポート」への発信操作ができる。

パイオニア製カーナビは、衛星観測システムの「GPS」「みちびき」「GLONASS」に対応する。スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーやETC2.0／ETC車載器との連動にも対応し、最新地図への更新データを車両購入後3年間、無料でダウンロードできる。

安全面では、高速道路や有料道路での逆走を防ぐ「逆走探知機能」を搭載する。映像面では、車を真上から見たような「全方位モニター」の映像を大画面で表示し、走行距離や航続可能距離、平均燃費などのリアルタイムな車両情報も表示する。