ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ「エブリイ／エブリイワゴン」、パイオニアの9インチHDカーナビ採用

・パイオニア製9インチ高精細HDディスプレイのカーナビが「エブリイ／エブリイワゴン」に採用された

・Apple CarPlay／Android Auto、HDMI入力、ドライブレコーダー連動に対応する

・GPS「みちびき」やGLONASS対応、逆走探知機能、全方位モニターも搭載する

スズキ・エブリイにメーカーオプションに、パイオニア製カーナビゲーション
  • スズキ・エブリイにメーカーオプションに、パイオニア製カーナビゲーション
  • エブリイ JOINターボ
  • エブリイワゴン PZ ターボスペシャル

パイオニアは、スズキの軽キャブバン『エブリイ』と軽キャブワゴン『エブリイワゴン』のメーカーオプションに、パイオニア製カーナビゲーションが採用されたと発表した。

【画像全3枚】

採用されたのは、ダッシュボード形状に合わせたフレームデザインの9インチ高精細HDディスプレイ搭載モデルで、見やすい地図と分かりやすい案内表示で最適ルートを案内する。

スマートフォン連携では、HDMI入力に加え「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応し、音楽再生やメッセージ送受信、ハンズフリー通話が可能だ。さらに、スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーとの連動にも対応する。

ホーム画面は「ナビゲーション」「車両情報」「オーディオ」を分けたエリア表示で、用途に合わせたカスタマイズに対応する。加えて、スズキコネクトのサービスと連携し、ナビ画面上への通知表示や「スズキトラブルサポート」への発信操作ができる。

パイオニア製カーナビは、衛星観測システムの「GPS」「みちびき」「GLONASS」に対応する。スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーやETC2.0／ETC車載器との連動にも対応し、最新地図への更新データを車両購入後3年間、無料でダウンロードできる。

安全面では、高速道路や有料道路での逆走を防ぐ「逆走探知機能」を搭載する。映像面では、車を真上から見たような「全方位モニター」の映像を大画面で表示し、走行距離や航続可能距離、平均燃費などのリアルタイムな車両情報も表示する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア

スズキ エブリイ

スズキ

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES