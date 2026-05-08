スズキ「エブリイ」「エブリイワゴン」改良新型、フロントデザイン刷新…134万3100円から

スズキは軽商用車『エブリイ』、特別仕様車「Jリミテッド」、軽乗用車『エブリイワゴン』を5月8日より一部仕様変更して発売した。価格は134万3100円からだ。

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また、福祉車両ウィズシリーズの「エブリイ 車いす移動車」「エブリイワゴン 車いす移動車」も7月22日より同様に仕様変更して発売する。

今回の変更では、

「エブリイ」は堅牢さ、「エブリイワゴン」は力強さと上質感をデザインテーマに、存在感を高めるフロントデザインへ刷新した。

インテリアは黒を基調とし、視認性を高めるデジタルスピードメーターや、全方位モニター付9インチメモリーナビゲーションを採用して機能を充実させた。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」に加え、アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］、パーキングセンサー（フロント・リヤ）、車線逸脱抑制機能を採用する。スズキコネクトにも対応する。

「エブリイワゴン」では車体色に「マジェスティックディープグレーパールメタリック」を新たに設定したほか、ステアリングヒーターやワンアクションパワースライドドアに予約ロック機能を採用し、快適装備を強化した。

「エブリイ」「エブリイワゴン」は、経済産業省や国土交通省が普及を推進する「サポカーS ワイド」や、国土交通省の「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

目標販売台数（年間）は「エブリイ」シリーズで8万4000台とした。