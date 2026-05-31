ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

ヤマハとホンダの『ゆるキャン△』っぽいやり取りにSNSほっこり…5月のモーターサイクル記事まとめ

『ゆるキャン△ SEASON ３』志摩リンのスクーター　（C）あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト
  • 『ゆるキャン△ SEASON ３』志摩リンのスクーター　（C）あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト
  • 1/12 『ゆるキャン△ SEASON３』 土岐綾乃のミニバイク　（C）あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • ヤマハ XSR155 ABS
  • 「朝活カフェ」に“お忍び”で来訪したヤマハ発動機の設楽元文社長。左は磐田市のキャラクター「しっぺい」
  • ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザで開催された「朝活カフェ」（5月9日）
  • AKRAPOVIC スリップオンライン ステンレス ブラック JMCA Z900RS 2026

5月に公開されたモーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ヤマハとホンダの仲良し投稿に注目が集まりました。



1位） ヤマハとホンダの“仲良し投稿”にほっこり…「ゆるキャン」志摩リン＆土岐綾乃の愛車がセットで立体化！：139 Pt.

『ゆるキャン△ SEASON３』の志摩リンのスクーター、土岐綾乃のミニバイクが立体化。それぞれのバイクを生み出したメーカーであるヤマハとホンダがSNS・X上で微笑ましいやりとりを行い、話題になっている。
ヤマハとホンダ『ゆるキャン』っぽいやりとりが話題に「一連のやり取りホンマ好き」





2位） 高速道路も走れる「二刀流」、155ccの新型ネオレトロバイク『ヤマハ XSR155』発売…価格は53万9000円：109 Pt.

ヤマハ発動機販売は、新型ネオレトロバイク『XSR155 ABS』を6月30日に発売すると発表した。3月のモーターサイクルショーで日本初公開となり、注目を集めていたモデルが早くも正式導入となる。メーカー希望小売価格は53万9000円（税込）。
「ファッショナブル」×「乗って楽しい」の二刀流





3位） バイク好きのヤマハ社長も“お忍び”で来訪、バイクで町おこしめざす磐田市の「朝活カフェ」賑わう：97 Pt.

ヤマハ発動機の企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」（静岡県磐田市）で9日、地域住民やバイクファンが集うイベント「朝活カフェ」が開催された。会場にはヤマハの設楽元文社長が愛車を運転し“お忍び”で訪れるサプライズもあり、大きな賑わいを見せていた。
県外からのライダーも含め1000名ほどが訪れるツーリングスポットに





4位） アクラポビッチ、JMCA認証マフラー3モデル発売…カワサキ『Z900RS』ほかヤマハ5車種に対応：94 Pt.

アクラポビッチの正規輸入代理店であるプロトは、カワサキ『Z900RS』2026年モデル用、ヤマハ『MT-03/MT-25』＆『YZF-R3/YZF-R25』用、『テネレ700』用のアクラポビッチ JMCA認証マフラー3モデルの販売を開始した。
出力・トルクの向上、かつ軽量化も実現





5位） ヤマハ発動機販売が販売体制を変更へ、「401cc以上」と「それ以下」で取り扱い店舗を区分：61 Pt.

ヤマハ発動機販売は、2027年1月よりモーターサイクルの販売体制を変更すると発表した。401cc以上のモデルを取り扱うYSPと、それ以下のモデルを取り扱う店舗の2通りに区分することで、排気量やモデル特性に応じた適切な販売・サポートをおこなう。
「車両特性に応じたきめ細かなサポートを目指す」


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ホンダ モーターサイクル

アオシマ

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews