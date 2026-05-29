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横浜「Yamaha E-Ride Base」で鈴鹿8耐展示＆ライブ上映！ 中須賀選手引退記念展示も

ヤマハ発動機が参戦する「鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）」
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  • YAMAHA e-RIDE BASE

ヤマハ発動機が運営する横浜のブランド発信拠点「ヤマハ イー・ライド ベース（Yamaha E-Ride Base）」は、6月17日から7月5日の期間、同社が参戦する「鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）」に関連した展示およびイベントを実施する。

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今回の企画は、車両展示や映像体験を通じて二輪車レースの魅力を伝えるものだ。鈴鹿8耐は8時間にわたる長丁場のレースで、スピードだけでなく状況判断や戦略が勝敗を左右する。同施設では「選択の積み重ね」という視点からレースの奥深さを体感できる内容となっている。

■特別展示（6月17日～7月5日／ワールドエリア）

「鈴鹿8耐関連展示」では、ヤマハ発動機が2025年の鈴鹿8耐に参戦したマシンとライダー装備を展示する。

「中須賀選手引退特別展示」では、全日本ロードレース選手権JSB1000クラスで長年活躍し、今シーズンで引退を表明した中須賀克之選手にスポットを当てる。同選手が初めてチャンピオンタイトルを獲得し、「伝説の始まり」となった2008年全日本ロードレース選手権のマシンを展示する。

■鈴鹿8耐決勝レースライブ上映（7月5日）

7月5日の11時00分から19時30分まで、館内シアターエリアにてJ-SPORTSのライブ中継を上映する。予約不要・出入り自由で観戦できるが、混雑時は入場を制限する場合がある。同日の最終入場は19時00分、閉館は20時00分となる。なお、7月4日の予選・トップ10トライアルの上映は行わない。

Yamaha E-Ride Baseは神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2、横浜シンフォステージ イーストタワー1階に位置する。営業時間は夏期（3月～11月）が10時00分～18時00分、冬期（12月～2月）が10時00分～17時00分。休館日は毎週火曜および第1・第3月曜（祝日の場合はその週の水曜）。

YAMAHA e-RIDE BASEYAMAHA e-RIDE BASE
《森脇稔》

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