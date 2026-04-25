ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

「チームスズキCNチャレンジ」3年目の挑戦を応援！「鈴鹿8耐」グッズ付チケット発売へ、4月26日11時00分から

2026チームスズキCNチャレンジGSX-R1000R（東京モーターサイクルショー2026）
  • 2026チームスズキCNチャレンジGSX-R1000R（東京モーターサイクルショー2026）
  • チームスズキCNチャレンジ応援グッズ
  • チームスズキCNチャレンジ応援グッズ
  • チームスズキCNチャレンジ応援グッズ
  • チームスズキCNチャレンジ応援グッズ
  • チームスズキCNチャレンジ応援グッズ
  • チームスズキCNチャレンジ応援グッズ
  • SUZUKI応援グッズ付チケットが発売

スズキは、7月3日から5日に鈴鹿サーキットで開催される「2026 FIM世界耐久選手権『コカ・コーラ』鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐2026）」に向け、「SUZUKI応援グッズ付チケット」を4月26日より発売すると発表した。

【画像】「チームスズキCNチャレンジ」応援グッズと参戦マシン

環境負荷の低いサステナブルアイテムを全面に使ったマシンで戦う「チームスズキCNチャレンジ」として3年目の挑戦をおこなうスズキ。初年度から8位入賞と健闘したものの、2年目は転倒トラブルがあり33位の結果に。それでもトップ集団に引けを取らないタイムを計測しており、今年への期待が高まっている。

そんなスズキを応援するチケットの販売が、4月26日11時00分より開始。グランドスタンド上段エリアでのV2指定席観戦券＋応援グッズをセットしたもので、価格は大人（24歳以上）が2万1300円、U23（高校生から23歳）が2万0300円、小・中学生が1万1900円、子ども（3歳から未就学児）が9700円（小・中学生、子どもチケットの応援グッズはフラッグのみ）。V2応援席は、予定数量に達し次第、販売を終了する。

チームスズキCNチャレンジ応援グッズチームスズキCNチャレンジ応援グッズ

応援グッズは、「チームスズキCNチャレンジ」のカラーをイメージしたTシャツ、キャップ、アームカバー、フラッグ。さらに特典として、3日間の「レース観戦」のほか、「パークアトラクション乗り放題」「プール（アクア・アドベンチャー）利用」も含まれるほか、V2指定席は7月5日の決勝レース中、コカ・コーラ製品飲み放題付となっている。

プロジェクトリーダーの佐原伸一氏は、鈴鹿8耐参戦に向け、「環境に優しく、しかも高性能を目指す。我々チームとしてはもちろん勝ちを狙っていきます。勝ちを狙わないと表彰がないだろうし、トップ10だってきっと難しい。だから我々は優勝を目指してるのはいつもと同じです」と意気込みを語っている。三度目の正直なるか、要注目だ。

「SUZUKI応援グッズ付きチケット」の販売は、スズキオンライン用品サイト「S-MALL」、全国のスズキ2輪取扱店でおこなう。

左から、チームスズキCNチャレンジの佐原伸一プロジェクトリーダー、津田拓也選手、スズキ伊勢敬常務左から、チームスズキCNチャレンジの佐原伸一プロジェクトリーダー、津田拓也選手、スズキ伊勢敬常務
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）

鈴鹿サーキット

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES