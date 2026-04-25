「チームスズキCNチャレンジ」3年目の挑戦を応援！「鈴鹿8耐」グッズ付チケット発売へ、4月26日11時00分から

スズキは、7月3日から5日に鈴鹿サーキットで開催される「2026 FIM世界耐久選手権『コカ・コーラ』鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐2026）」に向け、「SUZUKI応援グッズ付チケット」を4月26日より発売すると発表した。

【画像】「チームスズキCNチャレンジ」応援グッズと参戦マシン

環境負荷の低いサステナブルアイテムを全面に使ったマシンで戦う「チームスズキCNチャレンジ」として3年目の挑戦をおこなうスズキ。初年度から8位入賞と健闘したものの、2年目は転倒トラブルがあり33位の結果に。それでもトップ集団に引けを取らないタイムを計測しており、今年への期待が高まっている。

そんなスズキを応援するチケットの販売が、4月26日11時00分より開始。グランドスタンド上段エリアでのV2指定席観戦券＋応援グッズをセットしたもので、価格は大人（24歳以上）が2万1300円、U23（高校生から23歳）が2万0300円、小・中学生が1万1900円、子ども（3歳から未就学児）が9700円（小・中学生、子どもチケットの応援グッズはフラッグのみ）。V2応援席は、予定数量に達し次第、販売を終了する。

チームスズキCNチャレンジ応援グッズ

応援グッズは、「チームスズキCNチャレンジ」のカラーをイメージしたTシャツ、キャップ、アームカバー、フラッグ。さらに特典として、3日間の「レース観戦」のほか、「パークアトラクション乗り放題」「プール（アクア・アドベンチャー）利用」も含まれるほか、V2指定席は7月5日の決勝レース中、コカ・コーラ製品飲み放題付となっている。

プロジェクトリーダーの佐原伸一氏は、鈴鹿8耐参戦に向け、「環境に優しく、しかも高性能を目指す。我々チームとしてはもちろん勝ちを狙っていきます。勝ちを狙わないと表彰がないだろうし、トップ10だってきっと難しい。だから我々は優勝を目指してるのはいつもと同じです」と意気込みを語っている。三度目の正直なるか、要注目だ。

「SUZUKI応援グッズ付きチケット」の販売は、スズキオンライン用品サイト「S-MALL」、全国のスズキ2輪取扱店でおこなう。

左から、チームスズキCNチャレンジの佐原伸一プロジェクトリーダー、津田拓也選手、スズキ伊勢敬常務