V4マシン日本初公開、中須賀選手の引退発表も…ヤマハ、2026年のレース参戦体制を発表

ヤマハ発動機は、3月27日に開幕した「東京モーターサイクルショー2026」で、2026年のモータースポーツ参戦体制を発表。新開発のV型4気筒エンジンを搭載するMotoGP参戦マシンを日本初公開した。

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ヤマハ発動機のモータースポーツ統括部 MS価値創造部長の中村正氏は、「近年はMotoGP世界選手権のタイトルを取り戻すべく、組織や開発プロセスなどの変革を行ってきた。YZR-M1のエンジンは、直列4気筒とV型4気筒という異なるエンジンを並行して開発し、後者は昨年プロト車でのテストやワイルドカード参戦を行うなど、直列4頭との比較を重ね、どちらが当社の未来にとってベストな選択であるかを検証してきた」と話し、「挑戦する覚悟が問われる難しい決断だったが、私たちが導き出した答え」としてV4エンジンを搭載するYZR-M1を紹介。

「これまで2戦を終え、まだ道半ばであると痛感しているが、再びトップ争いの場に戻り、皆さんに感動を届けられるよう全力を尽くす」と抱負を語った。

ヤマハファクトリーレーシングチームとして2026年の各レースに参戦するライダーたち

また、国内での展開については、全日本ロードレース選手権 IA1、全日本モトクロス選手権 JSB1000、全日本トライアル選手権 IA SUPERに、ヤマハファクトリーレーシングチームとして参戦。ロードレースは中須賀克行選手、モトクロスはジェイ・ウィルソン選手と大城魁之輔選手、トライアルは氏川政哉選手という布陣で挑む。

なお、電動トライアルバイクの第一人者でもある黒山健一選手は今シーズンでの活躍も期待されていたが、イベント中での左膝負傷による治療に専念するため出場が困難になったとの報告もおこなわれた。

各選手が意気込みを語る中、ロードレースの中須賀選手はステージ上で、今季限りでのライダー引退を発表。開幕前の発表になったことについて、「少しでもサーキットから足が遠のいていた方々にもまた戻ってきてもらって、新たに興味を持ってもらえるようなお客様が増えたら」という思いからだと語る。「シーズン始まる前なので、まだまだ全然実感わかないですけど、本当にこの業界に育ててもらえたので、少しでも恩返しができるように頑張りますので、またぜひ応援してください」と、最後のレースシーズンに向けた思いを語った。

今シーズンでの引退を発表したロードレースの中須賀克行選手

ステージでは、7月3日～5日に鈴鹿サーキットで開催される「2026 FIM世界耐久選手権“コカコーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」（鈴鹿8耐）にファクトリーチームとして参戦することも発表された。6年ぶりにファクトリー体勢を復活した2025年はトップと同一周回の217ラップを走りながらも惜しくも2位。今年は2018年以来となる、通算9回目の優勝を目指す。

参戦マシン「YZF-R1」のカラーリングも公開。全日本ロードレース選手権JSB1000の「YZF-R1」と共通イメージの「ブルー」を採用した。チームウエアも「YZF-R1」に合わせ本大会限定カラーとしたほか、チームのガレージも同様に統一したデザインで戦う。ライダーラインアップは、世界選手権を戦うヤマハライダーを中心に検討しており、決定次第、順次発表される。

2026年の鈴鹿8耐マシン「YZF-R1」

中村氏は、「MotoGPをはじめとする世界選手権、鈴鹿8耐、全日本選手権など、その全てが私たちにとって大切なレースです。常に全力で挑むヤマハ発動機にどうぞご期待ください」とファンに呼びかけた。