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初代『ルーチェ』はマツダが誇る、優雅な“スポーティサルーン”だった【懐かしのカーカタログ】

マツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログ
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マツダから初代『ルーチェ』が発売されたのは1966年8月。前年65年の「第12回東京モーターショー」に展示されたプロトタイプがほぼそのままに市販化された。ただし63年の同ショーでもプロトタイプが展示されたが、65年のプロトタイプとはまったく異なっていた。

【画像】マツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログ

ちなみにいずれのプロトタイプもカロッツェリア・ベルトーネのものだったが、市販化されたルーチェはベルトーネ在籍当時のG・ジウジアーロが手がけたもので、氏の書籍などで、giugiaroのサイン入りのレンダリングを見ることができる。

マツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログマツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログ

ただし2022年に発行された「マツダ百年史・図鑑編」のルーチェの紹介文には「流麗なデザインはイタリアのベルトーネ社に依頼したものをベースに、東洋工業（注：現マツダ）の若手デザイナーたちが完成させた」となっている。

実車は当時の『ファミリア』の上級車として登場。とはいえさすがに他の日本車とは一線を画した優雅な仕上がり。フラットなエンジンフードと薄いアンダーボディと、曲面ガラスを用いた細いピラーのグリーンハウスとの組み合わせは、ほぼ同世代のいすゞ『117クーペ』に通じる作風であり、4ドアセダンながら何ともエレガントに見えたものだった。

マツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログマツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログ

搭載エンジンには当時の1.5リットルクラスでは唯一のSOHC方式のアルミ合金製、5ベアリング・クランクシャフトで78psを発生。またストロンバーグタイプツインキャブで86ps／12.0kg－mを発生する高性能モデルのSS、100psを発生する1800なども用意された。SSはSS 1/4マイル19.0秒、最高速度160km/hで“スポーティサルーン”と謳っていた。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

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