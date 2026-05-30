初代『ルーチェ』はマツダが誇る、優雅な“スポーティサルーン”だった【懐かしのカーカタログ】

マツダから初代『ルーチェ』が発売されたのは1966年8月。前年65年の「第12回東京モーターショー」に展示されたプロトタイプがほぼそのままに市販化された。ただし63年の同ショーでもプロトタイプが展示されたが、65年のプロトタイプとはまったく異なっていた。

【画像】マツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログ

ちなみにいずれのプロトタイプもカロッツェリア・ベルトーネのものだったが、市販化されたルーチェはベルトーネ在籍当時のG・ジウジアーロが手がけたもので、氏の書籍などで、giugiaroのサイン入りのレンダリングを見ることができる。

マツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログ

ただし2022年に発行された「マツダ百年史・図鑑編」のルーチェの紹介文には「流麗なデザインはイタリアのベルトーネ社に依頼したものをベースに、東洋工業（注：現マツダ）の若手デザイナーたちが完成させた」となっている。

実車は当時の『ファミリア』の上級車として登場。とはいえさすがに他の日本車とは一線を画した優雅な仕上がり。フラットなエンジンフードと薄いアンダーボディと、曲面ガラスを用いた細いピラーのグリーンハウスとの組み合わせは、ほぼ同世代のいすゞ『117クーペ』に通じる作風であり、4ドアセダンながら何ともエレガントに見えたものだった。

マツダ・ルーチェ（初代）当時のカタログ

搭載エンジンには当時の1.5リットルクラスでは唯一のSOHC方式のアルミ合金製、5ベアリング・クランクシャフトで78psを発生。またストロンバーグタイプツインキャブで86ps／12.0kg－mを発生する高性能モデルのSS、100psを発生する1800なども用意された。SSはSS 1/4マイル19.0秒、最高速度160km/hで“スポーティサルーン”と謳っていた。