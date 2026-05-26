ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マツダ『CX-5』新型、「ADVAN V61」を純正装着…日本や欧州向け

・横浜ゴムは日本で発売されたマツダの新型「CX-5」に「ADVAN V61」（225/65R17 102V）を新車装着タイヤとして納入開始した。

・「ADVAN V61」はプレミアムSUV向けサマータイヤで、低燃費・操縦安定性・静粛性を高いレベルでバランスさせており、日本以外の欧州などの地域向け車両にも装着される。

・横浜ゴムは中期経営計画「YX2026」のもと、「ADVAN」や「GEOLANDAR」ブランドの新車装着推進を通じて高付加価値品比率の最大化を目指している。

「ADVAN V61」
  • 「ADVAN V61」
  • マツダ CX-5 新型
  • マツダ CX-5 新型
  • マツダ CX-5 新型

横浜ゴムは、マツダが日本で発売したクロスオーバーSUVの新型『CX-5』に、新車装着（OE）用タイヤとして「ADVAN V61」の納入を開始した。装着サイズは225/65R17 102Vだ。

【画像全4枚】

なお、「ADVAN V61」は欧州など日本以外の地域向け車両にも装着される。

「ADVAN V61」は横浜ゴムのグローバルフラッグシップブランド「ADVAN」シリーズのプレミアムSUV向けサマータイヤだ。「ADVAN」ならではの走行性能に加え、低燃費・低電費性能、操縦安定性、静粛性を高い次元でバランスさせており、高重量なSUVでの快適な市街ドライブとロングツーリングを実現している。

数多くのプレミアムSUV向けに新車装着用として納入されており、2025年よりサイズラインアップの拡大も進めている。

新型CX-5は、マツダの現行ラインアップにおける最量販車種（2018年以降）となる主力商品だ。3代目となる今回のモデルは、魂動デザインと人馬一体の走りを継承・深化させながら、室内空間の広さや使い勝手、乗り心地、静粛性を進化させ、日常の多様なシーンでの快適な移動をサポートする。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」において、高付加価値品比率の最大化を掲げている。その一環として、「ADVAN」および「GEOLANDAR（ジオランダー）」ブランドの新車装着を積極的に推進している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

横浜ゴム

マツダ CX-5

マツダ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews