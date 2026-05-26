マツダ『CX-5』新型、「ADVAN V61」を純正装着…日本や欧州向け

横浜ゴムは、マツダが日本で発売したクロスオーバーSUVの新型『CX-5』に、新車装着（OE）用タイヤとして「ADVAN V61」の納入を開始した。装着サイズは225/65R17 102Vだ。

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なお、「ADVAN V61」は欧州など日本以外の地域向け車両にも装着される。

「ADVAN V61」は横浜ゴムのグローバルフラッグシップブランド「ADVAN」シリーズのプレミアムSUV向けサマータイヤだ。「ADVAN」ならではの走行性能に加え、低燃費・低電費性能、操縦安定性、静粛性を高い次元でバランスさせており、高重量なSUVでの快適な市街ドライブとロングツーリングを実現している。

数多くのプレミアムSUV向けに新車装着用として納入されており、2025年よりサイズラインアップの拡大も進めている。

新型CX-5は、マツダの現行ラインアップにおける最量販車種（2018年以降）となる主力商品だ。3代目となる今回のモデルは、魂動デザインと人馬一体の走りを継承・深化させながら、室内空間の広さや使い勝手、乗り心地、静粛性を進化させ、日常の多様なシーンでの快適な移動をサポートする。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」において、高付加価値品比率の最大化を掲げている。その一環として、「ADVAN」および「GEOLANDAR（ジオランダー）」ブランドの新車装着を積極的に推進している。