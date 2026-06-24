ポルシェ『カイエン・エレクトリック』、横浜ゴム「ADVAN Sport EV」を新車装着

横浜ゴムは、ポルシェ『カイエン・エレクトリック』および『カイエン・ターボ・エレクトリック』の新車装着用タイヤとして、「ADVAN Sport EV（アドバン・スポーツ・イーブイ）」の納入を開始した。

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装着サイズはフロント用が255/55R20 110Y、リア用が305/45R20 116Y。なお、新型『カイエン』発売以降もガソリンおよびハイブリッド車の先代モデルは併売されている。

「ADVAN Sport EV」は、横浜ゴムのハイパフォーマンスカー向けタイヤ「ADVAN Sport V107（アドバン・スポーツ・ブイ・イチマルナナ）」をベースに、EVをはじめとした電動車のニーズに応えるべく開発したプレミアムEV向けウルトラハイパフォーマンスサマータイヤだ。

低電費と静粛性を実現しており、タイヤサイドには電動車対応商品であることを示す独自マーク「E+（イー・プラス）」が打刻されている。

今回新車装着されたタイヤはポルシェと共同開発したもので、低転がり抵抗を維持しながらドライ・ウェットグリップを高次元で両立する専用コンパウンドを採用。ウェット性能は欧州ラベリング制度における最高レベル「A」を獲得した。さらにベルト構造の最適化により操縦安定性も高めており、タイヤサイドにはポルシェの承認を示す「NG0」のマークが刻印されている。

横浜ゴムは1988年に初めてポルシェの技術承認を取得。「YOKOHAMA A-008P」が『911』に装着されたのを皮切りに、『ケイマン』、『ボクスター』、カイエン、『パナメーラ』など多くのポルシェ車に新車装着用タイヤを納入してきた実績を持つ。

カイエンについては初代から4代目となる今回の新型モデルまで、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」シリーズが継続して採用されている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度の中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」において高付加価値品比率の最大化を掲げており、「ADVAN」および「GEOLANDAR（ジオランダー）」の新車装着推進をその柱の一つとして位置づけている。