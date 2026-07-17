ポルシェのスピーカー交換ならビーウィズでスマートに！ DSPプロセシングアンプ追加でさらなる高音質へ

ポルシェの純正オーディオを手軽に高音質化できる、ビーウィズの車種専用スピーカーキット。3ウェイを加工なしで交換でき、高剛性バッフルにより低音の厚みや音の明瞭さを高める。

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◆ポルシェの純正オーディオを加工なしで高音質化

ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデル

ポルシェのオーディオを手軽に高音質化する専用キットとして注目したいのが、ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデルだ。ポルシェ911（タイプ992）、パナメーラ（タイプ971）、カイエン（タイプPO536）、タイカンに採用されているフロント3ウェイスピーカーを一式交換できる、トレードインタイプのスピーカーキットとなっている。純正スピーカーと加工なしで交換できる高精度な取り付けパーツを車種別に設計することで、高音質とスマートな装着を両立した。

ビーウィズのデモカーとして用意されたのは、ポルシェ911カレラ（タイプ992.1）だ。純正システムはダッシュボード上にツイーター、ドアにミッドレンジとウーファーを配置した3ウェイ構成で、ドアには20cmサイズの大型ウーファーユニットが採用されている。一方でポルシェの純正オーディオを聴いたユーザーが物足りなさを感じやすいのが、低音の量感だ。豊かな低音再生を期待すると拍子抜けすることもあり、厚みのあるサウンドで音楽を楽しみたいユーザーにとっては改善の余地が残されている。

◆アルミダイキャストバッフルと高性能ユニットで低音を強化

ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデル

そこでビーウィズが用意したのが「BEWITH Platinum Voice」シリーズのポルシェ対応モデルだ。大きな特徴は、車両側を加工せずに完全なトレードイン装着ができることにある。純正スピーカーと交換するだけで取り付けられるため、導入のハードルは低い。内装は純正のままでスピーカーを内張りやグリルの内側に収められるため、ポルシェ本来のインテリアデザインを変えずに高音質化できるのも魅力だ。

ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデル

スピーカーの取り付け面で大きな特徴となっているのが、アルミダイキャスト製バッフルの採用だ。スピーカーを高精度に固定するうえで欠かせないバッフルは、その剛性と精度がユニットの性能を左右する。キットに含まれるアルミダイキャスト製バッフルは、スピーカーの振動をしっかりと受け止める高い剛性を備える。不要な共振を抑えることでスピーカー本来の音を引き出し、低音のレスポンスや明瞭さを高める効果も期待できる。

ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデル

もうひとつの注目点が、採用されているスピーカーユニットだ。ポルシェ対応キットのミッドレンジとウーファーには、ビーウィズの上級スピーカーユニット「Reference AM（リファレンス エーエム）」シリーズのRSモデルを採用している。Reference AMシリーズの中でもRSモデルは強力な磁気回路を備え、エネルギー感や情報量を高めるとともに、低域の伸びにも優れている。特にドアウーファーに「L-165RS」を採用することで、低音が物足りなかったポルシェの純正サウンドを大きく改善できるシステムとなった。

◆DSPプロセシングアンプの追加でスピーカーの性能をさらに引き出す

ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデル

キットの開発時に純正システムを分析したビーウィズは、ポルシェのオーディオ特性を踏まえ、スピーカー交換に加えてDSPプロセシングアンプの追加も提案している。純正オプションオーディオを搭載していない標準仕様の場合、スピーカーへの出力レベルが低めに設定されている。そのためスピーカーを交換しても、ユニットが持つポテンシャルを十分に発揮できないケースがあるという。

ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデル

そこで追加したいのが、「PLUG＆PLAY（プラグ＆プレイ）」ブランドの「1080」などに代表されるDSPプロセシングアンプだ。車内の音響特性に合わせてサウンドを緻密に調整し、内蔵パワーアンプの出力レベルを最適化することで、スピーカーの性能を最大限に引き出せる。

ビーウィズの純正交換型スピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（ビーウィズ プラチナボイス）」シリーズのポルシェ対応モデル

ビーウィズのポルシェ対応スピーカーキットは、純正オーディオに感じる低音や音の厚みの不足を効果的に補ってくれる。加工不要のトレードイン装着により純正状態を崩すことなく、フロント3ウェイの各スピーカーを高品質なユニットへ交換できるのが魅力だ。

低音再生に優れたスピーカーユニットに加え、高剛性なアルミダイキャスト製バッフルによって取り付け環境も最適化。ポルシェのオーディオ特性を知り尽くしたビーウィズが、ユーザーの求めていた高音質とスマートな装着を両立させたスピーカーキットに仕上げている。