初心者必読！「専門店」の敷居は高くない…活用法を解説［スピーカー交換丸わかり］

「スピーカー交換」に興味を持ちつつも、一歩目を踏み出せないでいるドライバーは少なくないに違いない。当連載は、その背中を押すべく展開している。今回は、「カーオーディオ・プロショップ」の活用法を説明していく。

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◆「カーオーディオ・プロショップ」にはふらりと入り難い…。ではどうすれば良い？

さて、ここ数回にわたり説明してきたように、カー用のスピーカーの交換をDIYにて行うのは簡単ではない。内装パネルを外したり配線を間違いなく行ったりするのには一定のスキルが必要だからだ。さらにはカー用のスピーカーの取り付け作業はいわば「スピーカーを作る作業」でもあるので、そこには知識と経験も必要となる。

なので、スピーカーを交換しようと思ったらカーオーディオ・プロショップを活用するべきだ。そしてそうしようと思ったらまずは店頭へ赴きスピーカーの試聴をし、何を付けたいかを検討しよう。

とはいいつつも、「専門店」と聞くと敷居が高くも感じられ、なんとなく気後れしがちだ。確かに、カー用品量販店に入るように、気軽に店内を散策するというわけにもいかないのは事実だ。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ＜静岡県＞）。

◆突然の訪問は避けるべき。なぜなら接客対応が難しい時間帯もあるから！

実際カーオーディオ・プロショップには、ノーアポでふらりと訪れるのは避けた方が良い。なぜなら、カーオーディオ・プロショップは少数精鋭で運営されていることが多いからだ。場合によってはオーナー1人で切り盛りしていることもある。そうであると特に、車両の製作作業に追われていることもあり、急な接客対応を行うのが難しい時間帯も出てくる。

なのでもしもカーオーディオ・プロショップに行ってみようと思ったら、あらかじめ連絡を入れ、いつ行きたいかを相談しよう。

また、事前に連絡することで試聴環境も確認できる。試聴機はどのようなものがあるのか、さらには試聴用の音源は何で持っていくと良いかも聞いておきたい。

というのも、試聴は普段から聴き慣れている楽曲で行った方が分かりやすいからだ。そうすれば、いつも聴いている音とどう違うのかを把握しやすい。で、その聴き慣れた音源を再生しようとしても、それがかけられない環境であると意味がなくなる。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ＜静岡県＞）。

◆試聴だけでも臆せずお店へ。まずは行ってみないことには始まらない！

ところで、お店に行ったら必ず買わないといけないかというと、そんなことはない。どのお店も試聴だけに訪れることを歓迎してくれるはずだ。お店からすれば、まずは店頭に足を運んでもらうことが重要だからだ。

なお、試聴をして気になるモデルが見つかったら、それを取り付けるのに総額いくらかかるのかを確認しよう。そしてそれを踏まえて購入するか否かを検討しよう。で、場合によっては一旦その数字を持ち帰り、他店に行って他の製品の音を聴いてみるのもアリだ。

ちなみにコストの確認をする際には、「デッドニング」をどの程度行う想定なのかもしっかり確認しておこう。そして、どの程度までをやると良いのか、コストを抑えるために当初は簡単な内容に留めても良いか、その場合には総費用がいくらになるのかまでを確認するとベストだ。

今回は以上だ。次回はこの続きを説明する。お楽しみに。