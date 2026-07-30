＜新連載＞［極上カーオーディオへの誘い］超高級スピーカーを使えば、豊かでリアルな美麗サウンドを満喫できる！

今回からスタートする当連載では、「ハイエンド・カーオーデイオ」という特別な世界の魅力を、音楽好きなドライバーに向けて紹介していく。愛好家はこれをいかに実践し、そしてどのような楽しさを得ているのかを紐解いていく。いつかは、貴方も……。

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◆カー用の「スピーカー」は1万円台からあるが、高級品ともなると…

初回となる当回では、「超高級スピーカー」が存在していること、そしてそれを使うことでどんな楽しさが得られるのかを説明していく。

さて、「スピーカー」は音の出口であるだけに、それに何を使うかで得られるサウンドの方向性が大きく変わる。なのでカーオーディオ愛好家は誰でも、スピーカー選びにこだわりを注ぐ。

なお、ホーム用のスピーカーはエントリーモデルから超ハイエンドモデルまでさまざまあるが、カー用のスピーカーもそれは同じだ。お手軽なところでは1万円台からあり、その一方で100万円を超える超高級機まである。そしてその価格の差はだてではない。超高級機では、それでしか聴けない美麗で豊潤なサウンドを楽しめる。

ところで、ここまでの価格差が生じるのはなぜなのかというと……。

ビーウィズ・Confidence ZEN

◆物量を注げば注ぐほど、手間をかければかけるほど、性能アップが果たされる！

その答はズバリ、「コストをかければかけるほど性能アップが果たされるから」だ。

というのもスピーカーは発明されてから100年以上が経つわけだが、以来、基本的な仕組みは変わっていない。その意味では、スピーカーはローテクな工業製品だ。

で、このようなタイプの工業製品は得てして、注いだコストに性能が比例しやすい。仕組みがシンプルであるだけに、素材の良し悪しや組み上げの精巧さがダイレクトに性能に反映されていく。つまり物量を投じれば投じるほど、そして手間をかければかけるほど、その度合いに呼応して完成度が上昇するのだ。

例えば振動板では次のようなこととなる。スピーカーの振動板素材には、軽さと強度と固有の響きの少なさが求められるのだが、これらは実は相反する性質だ。普通は、軽くなればなるほどもろくなり、強度が高まるほどに重くなる。

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◆理想的な性質を持つ素材を探すと、希少部材に行き着く…

なので、これら相反する性質を持つ素材を探していくと希少部材に行き着いてしまう。分かりやすいところでは、ダイヤモンドがそれに当たる。しかしダイヤモンドは超高級素材であり加工も難しいので、これを使ったスピーカーは自ずと高くなる。

そのかわり、スピーカーとして高い性能を発揮する。繊細かつ豊かな音色を発し、録音したとおりのリアルなサウンドを再生し得る。

では、超高級スピーカーにはどのようなものがあるのか、具体的に1つ挙げておきたい。例えば国産ハイエンドカーオーディオブランドのビーウィズでは、『Confidence ZEN Ensemble』というトップエンドモデルを用意する。ちなみに当品の価格は330万円（税込）だ。そしてその音は、一般的なスピーカーとは一線を画す、演奏している現場にいるかのような原音に忠実な音を、そしてきらびやかで奥深いサウンドを奏でてくれる。

今回は以上だ。次回以降も「極上カーオーディオ」の魅力について解説していく。お楽しみに。