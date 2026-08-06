ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

＜新連載＞［極上カーオーディオへの誘い］ドアを超高級スピーカーへと作り替えるという“極上”の魅力を解説！

「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。
  • 「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。
  • 「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。
  • 「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。

音は食べ物と似ていて、1度良い音を味わってしまうともう普通の音には戻れなくなる……。そんな魅惑の世界の醍醐味を明らかにしていことしている当連載。今回は、「ドアを超高級スピーカーへと作り替える」という“極上”について説明していく。

【画像全3枚】

◆超高級スピーカーを使うなら、取り付けにもコストをかけないともったいない！

さて前回の記事にて、カー用のスピーカーには超高級品があることを説明した。エントリー機なら1万円台からあるのに、100万円を超える超高級品も存在している。その価格差からどんな利点が生まれるのかを解説した。

なお、使用するスピーカーが高級品であればあるほど、取り付け作業にも手間暇をかけるべきだ。なぜならホーム用の超高級スピーカーは、スピーカーユニットのみならずボックスにもたっぷりとコストがかけられている。メーカーの英知が注ぎ込まれ、素材と構造と組み上げの精度にこだわり抜いて作り上げられている。

カー用のスピーカーもそうあるべきだ。スピーカーユニットがハイグレードモデルであればあるほど、ボックスにあたるドアにもコストをかけないと、せっかくの高級機もその実力を発揮できなくなってしまうのだ。

「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。

◆ドアの“スピーカーとしての完成度”を高めるためのポイントは、3つある！

では、どのようにコストをかけるとドアの“スピーカーボックスとしての完成度”が高まるのかを説明していこう。ポイントは、主には3つある。

まず1つ目のポイントは、「内部の音響的なコンディションを上げること」だ。クルマのドアはスピーカーとしては設計されてはいないので、音響的なコンディションは至ってお粗末だ。鉄板は簡単に共振し、スピーカーユニットの裏側から放たれる音エネルギーを閉じ込めるべきなのに、それも不完全にしか行えない。

なので、スピーカーとしての完成度を上げるための作業である「デッドニング」の実行が不可欠となる。しかも超高級スピーカーを使うのであれば、それも超手厚く行うべきだ。

そして2つ目のポイントは、「振動板を外から見える位置に出すこと」だ。普通カー用のスピーカーはドアパネル内に収められるので、振動板から放たれる音情報が多少なりともドアパネル内に回り込む。

「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。

◆「アウター化」も、ドアの“スピーカーとしての完成度”を上げるためにはマスト！

なので「ハイエンド・カーオーディオ」の愛好家たちの多くは、「アウター化」という方法にてドアスピーカーを取り付ける。これはつまり、ドアパネルを大胆にカットしてそこにスピーカーの振動板を見えるようにして取り付けるというやり方だ。こうすることでスピーカーから放たれる音情報のすべてを車室内へと供給できるようになる。

そしてポイントの3つ目は、「スピーカーを強固に固定すること」だ。スピーカーユニットを内張りパネル面まで立ち上げるとき、スピーカーを固定する部分にボードを仕込むとスピーカーユニットをよりがっちりと固定できるようになる。結果、振動板を動かそうとするエネルギーのロスがなくなり、内張りパネルの共振も減る。

このような手の込んだ取り付け方を実践することで高級スピーカーが一層性能を発揮できるようになり、普通では聴けないより繊細かつ迫力のあるリアルサウンドを満喫できるようになるのだ。

今回は以上だ。次回も“極上カーオーディオ”の魅力を紐解く。お楽しみに。

《太田祥三》

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

極上カーオーディオへの誘い

カーオーディオ

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews