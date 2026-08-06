＜新連載＞［極上カーオーディオへの誘い］ドアを超高級スピーカーへと作り替えるという“極上”の魅力を解説！

音は食べ物と似ていて、1度良い音を味わってしまうともう普通の音には戻れなくなる……。そんな魅惑の世界の醍醐味を明らかにしていことしている当連載。今回は、「ドアを超高級スピーカーへと作り替える」という“極上”について説明していく。

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◆超高級スピーカーを使うなら、取り付けにもコストをかけないともったいない！

さて前回の記事にて、カー用のスピーカーには超高級品があることを説明した。エントリー機なら1万円台からあるのに、100万円を超える超高級品も存在している。その価格差からどんな利点が生まれるのかを解説した。

なお、使用するスピーカーが高級品であればあるほど、取り付け作業にも手間暇をかけるべきだ。なぜならホーム用の超高級スピーカーは、スピーカーユニットのみならずボックスにもたっぷりとコストがかけられている。メーカーの英知が注ぎ込まれ、素材と構造と組み上げの精度にこだわり抜いて作り上げられている。

カー用のスピーカーもそうあるべきだ。スピーカーユニットがハイグレードモデルであればあるほど、ボックスにあたるドアにもコストをかけないと、せっかくの高級機もその実力を発揮できなくなってしまうのだ。

「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。

◆ドアの“スピーカーとしての完成度”を高めるためのポイントは、3つある！

では、どのようにコストをかけるとドアの“スピーカーボックスとしての完成度”が高まるのかを説明していこう。ポイントは、主には3つある。

まず1つ目のポイントは、「内部の音響的なコンディションを上げること」だ。クルマのドアはスピーカーとしては設計されてはいないので、音響的なコンディションは至ってお粗末だ。鉄板は簡単に共振し、スピーカーユニットの裏側から放たれる音エネルギーを閉じ込めるべきなのに、それも不完全にしか行えない。

なので、スピーカーとしての完成度を上げるための作業である「デッドニング」の実行が不可欠となる。しかも超高級スピーカーを使うのであれば、それも超手厚く行うべきだ。

そして2つ目のポイントは、「振動板を外から見える位置に出すこと」だ。普通カー用のスピーカーはドアパネル内に収められるので、振動板から放たれる音情報が多少なりともドアパネル内に回り込む。

「アウター化」にてドアスピーカーが取り付けられたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。

◆「アウター化」も、ドアの“スピーカーとしての完成度”を上げるためにはマスト！

なので「ハイエンド・カーオーディオ」の愛好家たちの多くは、「アウター化」という方法にてドアスピーカーを取り付ける。これはつまり、ドアパネルを大胆にカットしてそこにスピーカーの振動板を見えるようにして取り付けるというやり方だ。こうすることでスピーカーから放たれる音情報のすべてを車室内へと供給できるようになる。

そしてポイントの3つ目は、「スピーカーを強固に固定すること」だ。スピーカーユニットを内張りパネル面まで立ち上げるとき、スピーカーを固定する部分にボードを仕込むとスピーカーユニットをよりがっちりと固定できるようになる。結果、振動板を動かそうとするエネルギーのロスがなくなり、内張りパネルの共振も減る。

このような手の込んだ取り付け方を実践することで高級スピーカーが一層性能を発揮できるようになり、普通では聴けないより繊細かつ迫力のあるリアルサウンドを満喫できるようになるのだ。

今回は以上だ。次回も“極上カーオーディオ”の魅力を紐解く。お楽しみに。