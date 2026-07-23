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初心者必読！ 「専門店」を活用するなら「デッドニング」は段階を踏むと吉［スピーカー交換丸わかり］

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。
  • 「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。
  • 「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。
  • 「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。

「ドライブと音楽はセット」、そう考えるドライバーは多くいる。そうであれば、「スピーカー交換」にも興味があるに違いない。当連載は、そんな方々に向けて「初めてのスピーカー交換」をガイドしてきた。今回はその最終回をお贈りする。

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◆「スピーカー交換」時には、「デッドニング」をどこまでやるかも思案のしどころに！

さて、スピーカー交換は専門店で行う方が安心だ。プロに任せれば、安全面でも音質面でも間違いがない。というわけでここ数回にわたっては、「カーオーディオ・プロショップ」の活用法を解説してきた。

なお、前回の記事でも説明したとおり、「専門店」にてスピーカー交換を行う場合には「デッドニング」をどこまでやるかも思案のしどころとなる。今回は、そこのところを掘り下げていく。

ちなみに、より良い音を手にしたいと思ったら、デッドニングは手厚くやるべきだ。なぜならばデッドニングはクルマのドア内部の音響的なコンディションを上げるための作業であり、いわば「スピーカーを作る作業」でもある。なので、ここにコストと手間をかければかけるほど、スピーカーとしての完成度は上がる。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。

◆デッドニングを先送りにすれば初期費用を抑制でき、より良いモデルを手にできる！

とはいえ、デッドニングは後回しにするのもアリだ。そうすることにも主には3つのメリットがある。まず1つ目は「初期費用を抑制できること」だ。デッドニングを手厚く行うと当然ながら費用もかさむ。部材代と作業代の両方が増えるがゆえだ。しかしデッドニングを先送りにすればその分の出費を抑えられる。

2つ目のメリットは「予算をスピーカー代に注げること」だ。デッドニングにかける予算があればそれを製品代へと注ぎ込むことで、1ランク、2ランク上のスピーカーを手にできる。なおスピーカーはクルマを乗り替えても付け換えられる。より良いモノを手にしておけば、長く良音を楽しめる。

そしてデッドニングを先送りにする3つ目のメリットは、「デッドニングの効果を体感できること」だ。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。

◆スピーカー交換時にデッドニングを手厚くやると、効果のほどが分からない!?

対してスピーカー交換時に手厚くデッドニングを行うと、音が良くなったことにデッドニングがどれだけの影響を与えているのかが分かりづらい。しかしデッドニングを後から行えば、その効果をはっきり知れる。

なお、後から追加する場合には、一気に仕上げず段階を踏むとさらに良い。行程ごとの効果のほどを知れるからだ。

ただし、デメリットもある。それは「トータルのコストが多くかかること」だ。段階を踏む場合には都度、内装パネルを外す作業が必要となりその分の工賃が毎回かかる。しかし1度に行えば省ける工程も出てくるので、総費用は少なくて済む。

かくしてカーオーディオ・プロショップにてスピーカー交換を行う場合には、デッドニングをどうするかも良く相談しよう。1度で仕上げたければデッドニングも最初に手厚くやった方が良く、音が良くなる感動を何度も味わいたいと思えば、段階を踏むのも手だ。参考にしてほしい。

《太田祥三》

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