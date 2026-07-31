ランクル250のオーディオに不満なら注目、無加工で高音質化するビーウィズの新提案

高級SUVとして人気を集めるトヨタ『ランドクルーザー250』。車両の質感に対して純正オーディオの音が物足りないと感じるユーザーに向け、ビーウィズが無加工で装着できる専用スピーカーキットを用意した。

【画像全9枚】

◆ランドクルーザー250の純正オーディオを手軽に高音質化

トヨタ ランドクルーザー250純正スピーカー

ランドクルーザー250を快適かつ上質に乗りこなしたいユーザーの中には、車両購入時に純正オプションのオーディオシステムを選んだ人も多いだろう。

しかし純正オプションへの期待値が高いだけに、実際に納車されて音を聴いてみると「思ったほどではなかった」と感じるケースも少なくない。一定水準の音質を備えていても、もう一段上のサウンドを求めるユーザーには物足りなさが残るのだろう。

トヨタ ランドクルーザー250 × BEWITH リファレンス スピーカーキット

そんな高音質を求めるユーザーに向けてビーウィズが開発したのが、ランドクルーザー250専用スピーカーキットだ。ツイーター、ミッドレンジ、ウーファーで構成される純正3ウェイスピーカーをトレードイン交換し、大幅な音質向上を狙う。

純正オプションの音には満足できないものの、オーディオのために内装を加工するのは避けたいというユーザーにとっても有力な選択肢となるスピーカーキットだ。

◆3ウェイスピーカーと専用バッフルで音の鮮度を向上

トヨタ ランドクルーザー250 × BEWITH リファレンス スピーカーキット

純正オプションのオーディオに対して、ユーザーはどのような物足りなさを感じているのだろうか。聞こえてくるのは「音がぼやけていて締まりがない」「低音が膨らみ、シャープさに欠ける」といった声だ。

さらにボリュームを上げても迫力が十分に感じられないという意見もある。そこから見えてくるのは、音の鮮度やスピード感、輪郭の明瞭さ、低音の締まりといった要素の不足だ。幅広いユーザーに対応することを重視した純正スピーカーでは、表現力に限界があるともいえる。純正オーディオの音を、聞き流すだけのBGMから音楽を深く楽しめるレベルへ引き上げるのが、ビーウィズのランドクルーザー250専用スピーカーキットだ。

トヨタ ランドクルーザー250 × BEWITH リファレンス スピーカーキット

採用するスピーカーは、ビーウィズの上級モデル「Reference AM（リファレンス エーエム）」シリーズ。市販スピーカーとしても定評のある高音質ユニットに加え、キットに付属するアルミダイキャスト製バッフルも大きな特徴だ。高剛性なアルミダイキャストを採用することによってスピーカーを確実に固定し、不要な振動や共振を抑制。音の鮮度やスピード感、低音の力強さなど、ビーウィズのスピーカーが本来備えている性能を車内で引き出せる。

取り付けのスマートさも魅力だ。バッフルはランドクルーザー250車体側の形状に合わせて専用設計されているため、純正スピーカーと加工なしで交換できる。内装のデザインや使い勝手を変えることなく、トレードイン装着による高音質化が可能になった。

◆DSPプロセシングアンプの追加でランドクルーザー250をさらに高音質化

トヨタ ランドクルーザー250 × BEWITH リファレンス スピーカーキット

ランドクルーザー250の音質を高める最初の一手として、スピーカー交換は大きな効果が期待できる。交換後のサウンドに満足し、さらに上のレベルを目指したくなった場合にはDSPの追加も有効だ。

ビーウィズの「PLUG＆PLAY（プラグ＆プレイ）」ブランドには、システムアップに対応するDSPプロセシングアンプも用意されている。豊富な音響調整機能を備えたDSPとスピーカーの駆動力を高めるパワーアンプを一体化しており、スピーカーが持つポテンシャルをさらに引き出せる。

トヨタ ランドクルーザー250 × BEWITH リファレンス スピーカーキット

音の定位やバランスを車内環境に合わせて整えることで、スピーカー交換だけでは得られない緻密で立体的なサウンドを実現できる。ランドクルーザー250のオーディオを段階的にグレードアップしたいユーザーは、次の一手として覚えておくと良いだろう。

ビーウィズのランドクルーザー250専用スピーカーキットは、純正オプションのオーディオでは満足できなかったユーザーに向けた高音質システムだ。

上質な3ウェイスピーカーユニットに加え、専用設計のアルミダイキャスト製バッフルを採用するなど、キット全体の完成度も高い。内装を加工しないトレードイン装着でありながら、音の鮮度や低音の締まり、迫力を高いレベルで向上できるのが魅力だ。

ランドクルーザー250の上質な車内にふさわしいサウンドを求めるなら、導入を検討したいスピーカーキットといえるだろう。