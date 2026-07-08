『ランドクルーザーFJ』など3車種、純正アクセサリー後付け開始…トヨタ アップグレード ファクトリー

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」できるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」は、『ランドクルーザーFJ』と新型『ハイラックス』、『ランドクルーザー250』の純正アクセサリーの一部の提供を開始した。

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同サービスでは、購入後でも純正アクセサリーを入手しやすくするため、オンラインでの申し込みを可能にした。対象はアウトドア向けのタフなアイテムや、日常から休日までのカーライフを快適・便利にするアイテムなどである。

また、トヨタ アップグレード ファクトリーはトヨタ自動車から業務委託を受け、KINTOが運営している。

■ランドクルーザーFJの純正アクセサリー

ランドクルーザーFJ向けアイテム

ランドクルーザーFJオーナー向けには、純正アクセサリー8アイテムを用意した。水や泥、小石の跳ね上がりからアンダーボディを保護するマッドフラップや、ラゲージルームをカバーするマット、撥水機能付きシートカバー、エアーランバー、モールシステム対応の収納拡張アイテム、PC-ABS素材のカスタム可能な樹脂パネル、オールシーズンシェード、リモートスタートなどが含まれる。

■新型ハイラックスの純正アクセサリー

新型ハイラックス向けアイテム

新型ハイラックスのオーナー向けには、便利な純正アクセサリー3アイテムをラインアップした。長尺部品の積載に適したアイテム、テールゲートリフトアシスト、リモートスタートが対象となる。

■ランドクルーザー250の純正アクセサリー

ランドクルーザー250向けアイテム

ランドクルーザー250オーナー向けには、人気の純正アクセサリー10アイテムを用意した。マッドフラップ、3WAYラゲージユーティリティ、ラゲージトレイ、ラゲージソフトトレイ、バックドアランプ、プロジェクションカーテシイルミ、スカッフイルミネーション、インテリアイルミネーション（ホワイト）、ハンドルロック、レインクリアリングブルーミラーなどが含まれる。

■価格と対象生産分

価格（税込）は、ランドクルーザーFJでマッドフラップ（通常タイプ）が5万0600円、リモートスタートが6万3800円など。新型ハイラックスではクロスバーが6万4900円、テールゲートリフトアシスト（ダンパータイプ）が3万8500円など。ランドクルーザー250ではマッドフラップ（通常タイプ）が3万9600円、3WAYラゲージユーティリティが1万9800円などとなっている。

■申し込みから施工まで

申し込みは、トヨタ アップグレード ファクトリーのWEBサイトで行い、車検証情報の入力が必要になる。申し込み後は、希望の販売店から電話またはメールで入庫日の調整連絡があり、既定の日時に顧客が店舗へ車両を持ち込む形で施工する。

なお、施工可能な店舗は北海道から沖縄までの広いエリアにある。店舗が自宅の都道府県にない場合でも、掲載エリア内の店舗への持ち込みで施工できるとしている。