ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『ランドクルーザーFJ』など3車種、純正アクセサリー後付け開始…トヨタ アップグレード ファクトリー

・トヨタ アップグレード ファクトリーで新型車の純正アクセサリーを後付け可能にする

・購入後でもオンライン申込でき、施工は販売店で行う

・『ランドクルーザーFJ』と新型『ハイラックス』、『ランドクルーザー250』が対象

ランドクルーザーFJ・新型ハイラックス・ランドクルーザー250向けアイテム
  • ランドクルーザーFJ・新型ハイラックス・ランドクルーザー250向けアイテム
  • ランドクルーザーFJ向けアイテム
  • マッドフラップ(通常タイプ)
  • ロングラゲージマット
  • シートカバー
  • エアーランバー
  • モールパネル(シートバック)
  • モールパネル(バックドア)

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」できるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」は、『ランドクルーザーFJ』と新型『ハイラックス』、『ランドクルーザー250』の純正アクセサリーの一部の提供を開始した。

【画像全15枚】

同サービスでは、購入後でも純正アクセサリーを入手しやすくするため、オンラインでの申し込みを可能にした。対象はアウトドア向けのタフなアイテムや、日常から休日までのカーライフを快適・便利にするアイテムなどである。

また、トヨタ アップグレード ファクトリーはトヨタ自動車から業務委託を受け、KINTOが運営している。

■ランドクルーザーFJの純正アクセサリー

ランドクルーザーFJ向けアイテムランドクルーザーFJ向けアイテム

ランドクルーザーFJオーナー向けには、純正アクセサリー8アイテムを用意した。水や泥、小石の跳ね上がりからアンダーボディを保護するマッドフラップや、ラゲージルームをカバーするマット、撥水機能付きシートカバー、エアーランバー、モールシステム対応の収納拡張アイテム、PC-ABS素材のカスタム可能な樹脂パネル、オールシーズンシェード、リモートスタートなどが含まれる。

■新型ハイラックスの純正アクセサリー

新型ハイラックス向けアイテム新型ハイラックス向けアイテム

新型ハイラックスのオーナー向けには、便利な純正アクセサリー3アイテムをラインアップした。長尺部品の積載に適したアイテム、テールゲートリフトアシスト、リモートスタートが対象となる。

■ランドクルーザー250の純正アクセサリー

ランドクルーザー250向けアイテムランドクルーザー250向けアイテム

ランドクルーザー250オーナー向けには、人気の純正アクセサリー10アイテムを用意した。マッドフラップ、3WAYラゲージユーティリティ、ラゲージトレイ、ラゲージソフトトレイ、バックドアランプ、プロジェクションカーテシイルミ、スカッフイルミネーション、インテリアイルミネーション（ホワイト）、ハンドルロック、レインクリアリングブルーミラーなどが含まれる。

■価格と対象生産分

価格（税込）は、ランドクルーザーFJでマッドフラップ（通常タイプ）が5万0600円、リモートスタートが6万3800円など。新型ハイラックスではクロスバーが6万4900円、テールゲートリフトアシスト（ダンパータイプ）が3万8500円など。ランドクルーザー250ではマッドフラップ（通常タイプ）が3万9600円、3WAYラゲージユーティリティが1万9800円などとなっている。

■申し込みから施工まで

申し込みは、トヨタ アップグレード ファクトリーのWEBサイトで行い、車検証情報の入力が必要になる。申し込み後は、希望の販売店から電話またはメールで入庫日の調整連絡があり、既定の日時に顧客が店舗へ車両を持ち込む形で施工する。

なお、施工可能な店舗は北海道から沖縄までの広いエリアにある。店舗が自宅の都道府県にない場合でも、掲載エリア内の店舗への持ち込みで施工できるとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザーFJ

トヨタ ランドクルーザー250

トヨタ ハイラックス

トヨタ自動車

KINTO（キント）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews