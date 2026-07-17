ランドクルーザーFJは「買う」だけじゃない…KINTOで始めるランクルライフ、“お試し”できるキャンペーンも

世界的な人気を誇るトヨタ『ランドクルーザー』シリーズに、新たな注目モデル『ランドクルーザーFJ』が加わった。

伝統の悪路走破性を受け継ぎながら、より扱いやすいボディサイズを実現したランドクルーザーFJは、本格SUVを求めるユーザーはもちろん、「いつかはランクルに乗りたい」と考えていた新たな層からも高い関心を集めている。

しかし、人気モデルであるがゆえに、購入を検討する際には納期や初期費用、維持費など、さまざまなハードルも存在する。

そんな中、新しい選択肢として注目したいのが、トヨタグループのサブスクリプションサービス「KINTO（キント）」だ。KINTOはこのほど、ランドクルーザーFJの取り扱いを再開。さらに35歳以下を対象にした「はじめてのクルマおためしキャンペーン」も期間限定で復活し、より気軽にランクルライフを始められる環境を整えた。

◆日常使いしやすいサイズの新たな「ランクル」

トヨタ ランドクルーザーFJ

ランドクルーザーと聞けば、多くの人が思い浮かべるのは圧倒的な悪路走破性と高い耐久性だろう。

世界170以上の国と地域で支持され、世界中の過酷な環境で活躍してきたランドクルーザーは、単なるSUVではなく「信頼性」の象徴ともいえる存在だ。

その血統を受け継ぐランドクルーザーFJは、本格四輪駆動車としての性能を維持しながら、より日常使いしやすいサイズや扱いやすさを備えたモデルとして誕生した。

アウトドアやレジャーはもちろん、都市部での普段使いにもマッチするキャラクターは、従来のランクルファンだけでなく、新たなユーザー層にも広がりを見せている。

一方で、人気モデルゆえに「欲しいけれど、購入には少し勇気がいる」という声も少なくない。

車両価格だけでなく、自動車保険、税金、車検、メンテナンスなど、クルマを所有するには購入後もさまざまな費用が発生するからだ。

◆「所有」だけではない、KINTOという選択肢

こうした背景の中で利用者を増やしているのがKINTOだ。

KINTOでは車両代金だけでなく、自動車保険（任意保険）、自動車税、定期メンテナンス、消耗品交換など、カーライフに必要な費用を月額利用料に含めて提供している。

毎月の支払額が一定になるため、突発的な出費を気にせずカーライフを楽しめる点は大きな魅力だ。

契約は全国のトヨタ販売店に加え、オンラインでも見積もりから契約まで完結できる。さらに、

・初期費用を抑えられる「初期費用フリープラン」

・中途解約金不要の「解約金フリープラン」

という2つの契約方式を用意し、利用スタイルに合わせて選択できるのも特徴だ。

話題のランドクルーザーFJは、月額3万8390円（税込）から利用可能。契約から納車までの目安も公式サイトで公開されており、最新の納期情報を確認しながら申し込める。

◆「本当に自分に合うか」を試せるU35キャンペーン

今回、ランドクルーザーFJの取り扱い再開とあわせて復活したのが、「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」だ。

対象は35歳以下で、初めてKINTOを利用する個人ユーザー。

利用開始から6か月目、12か月目であれば中途解約金が不要となり、さらにENEOSプリカによるガソリン代5万円分もプレゼントされる。キャンペーン期間は2026年8月24日午前9時までとなっている。

利用開始から6か月目、12か月目であれば中途解約金は不要だ

このキャンペーンの価値は、「割引」だけではない。

実際に半年から1年程度乗ってみたうえで、

・このまま乗り続ける

・別のクルマへ乗り換える

・クルマを返却する

という選択ができることだ。

これまで「買ったら長く乗らなければならない」と考えていた若い世代にとって、ライフスタイルに合わせて柔軟に判断できる仕組みは、大きな安心材料になるだろう。

◆ランクルとの付き合い方は、もっと自由になる

トヨタ ランドクルーザーFJ

近年、クルマの価値観は大きく変わり始めている。かつては「所有すること」が当たり前だったが、現在では「必要な期間だけ利用する」「ライフスタイルに合わせて乗り換える」という考え方も一般的になってきた。ランドクルーザーFJのような人気SUVでも、その流れは例外ではない。

憧れのランクルを、初期費用や維持費への不安を抑えながら始められるKINTOという選択肢は、これまで購入をためらっていた人にも新たな可能性を広げてくれる。

「いつかはランクル」と思っていた人にとって、その”いつか”を”今”に変えるきっかけになるかもしれない。