KINTO、『ヤリス』『ヤリスクロス』改良モデルの取り扱い開始、月額1万7270円から

KINTOは、トヨタ自動車が2月20日に発売した『ヤリス』と『ヤリスクロス』の一部改良モデルについて、サブスクリプションサービス「KINTO」での取り扱いを開始した。

ヤリスは、電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能をハイブリッド車に標準装備するなどの新装備を追加。Zグレードには「マスタード」のボディカラーを新設定。ヤリスクロスは、10.5インチディスプレイオーディオPlusの新装備を追加したほか、「アーバンロック」のボディカラーを新たに設定している。

KINTOは、車両の代金に加えて、自動車保険や自動車税、メンテナンス費用など、カーライフにかかる諸費用を月額利用料に含めて提供する、いわゆるサブスクサービスだ。全国の正規販売店に加え、オンラインでも見積もりから契約までを完結することができる点が特徴となっている。

契約にあたっては、初期費用が不要で気軽に始められる「初期費用フリープラン」と、所定の申込金を支払うことで中途解約金不要でいつでも解約が可能な「解約金フリープラン」の2つのプランを用意。

また、トヨタとKINTOが2023年1月に『プリウス』からスタートした「KINTO Unlimited」の対象車種として、ヤリス、ヤリスクロスともに「Uグレード」を引き続きラインナップ。運転データを活用したクルマと人双方の「見守り」と、ハードウェアの「進化」という2つの付加価値を提供する。

利用料金は、ヤリスが月額1万7270円（税込み、Xグレード）から、ヤリスクロスが月額1万7820円（税込み、Uグレード）から。

また、ヤリス、ヤリスクロスともに現在実施している「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」の対象車種として受付を再開した。申し込み時点で35歳以下、かつはじめてKINTOを契約する人を対象に、初期費用フリープラン（3年・5年・7年）利用時の6か月目に限り中途解約金を不要としている。期間は5月31日23時59分まで。

KINTOでは、契約から納車までにかかる期間の目安をウェブサイトに明記しており、ヤリス、ヤリスクロスともに3～4か月程度（2026年2月21日時点）となっている。

