「褒めるところしかない」トヨタ『ヤリス』改良モデルに絶賛の嵐、6MT搭載の特別仕様にも「すごくよさそう」

トヨタのコンパクトカー『ヤリス』が一部改良を施し、3月2日に発売となる。新色の登場や特別仕様車への6MT設定など見どころが多く、SNS上では「褒めるところしかない」「街乗りにピッタリ」など、高評価の声が多く上がっている。

【画像】トヨタ ヤリス 一部改良モデル

今回の改良では、新たな装備品とボディカラーによって商品の魅力を強化するとともに、特別仕様車Z「URBANO」には6速MT車を新設定した。

人気の装備を充実させるため、ハイブリッド車には電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能を標準装備。フロント席アームレストはハイブリッド車のZとGグレードに標準装備する。また、10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）をZグレードに標準装備した。

トヨタ・ヤリス の一部改良モデル

さらに、8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）PlusをGグレードに、スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）とスタートシステムを全グレードに標準装備化。寒冷地仕様は4WDに標準装備、2WDにはメーカーオプションとして設定する。

ボディカラーでは、新色モノトーンの「マスタード」をZグレードに採用。また、ブラック加飾のドアミラーとシャークフィンアンテナを全グレードに設定した。

トヨタ ヤリス Z「URBANO」（ブラック×マスタード）

特別仕様車Z「URBANO」は、ベースとなるZグレードの改良内容に加え、6速MT車（1.5リットルガソリン車・2WD）を新設定。新色ボディカラーのツートーン「ブラック×マスタード」を採用した。Z「URBANO」の価格は230万7800円から。

これを受けX（旧Twitter）上では「褒めるところしかない」「街乗りにピッタリ」「すごくよさそう」など、高評価の声が多く見られた。また、「ヤリスMTいいですよ」「いいエンジンやで」など、MTヤリスオーナーからヤリスMTをお勧めするコメントも見られた。

くわえて、「黄色いいなぁ」「カラー名マスタードなの？」など、新色のボディカラーに対しても注目が集まっている。