MINIとサーフ文化が融合、デウス・エクス・マキナとのコラボ車両「The Skeg」日本初公開へ

ビー・エム・ダブリューは、オーストラリア発のライフスタイルブランド「DEUS EX MACHINA（デウス・エクス・マキナ）」とのコラボレーションで制作したMINIのコンセプトモデル『The Skeg（ザ・スケッグ）』を、デウス・エクス・マキナ・アサクサにて2月28日から3月1日までの2日間展示する。

MINI×DEUS EX MACHINAによるコラボレーションモデル「The Skeg」は、2025年ミュンヘンで開催された「IAA MOBILITY 2025」にて世界初公開されたコンセプトモデル。今回の車両展示は日本初公開となる。

海のスピリットから生まれた「The Skeg」は、サーフボードや潮風、削ぎ落とされたビーチライフのリズムを体現する電動モデル。サーフカルチャーの素材や哲学にミニマリズムを採り入れてデザイン。MINIの未来志向の電動モビリティを象徴しながら、ワイドフェンダーや発光するフロントグリル、ルーフスポイラーがスポーティな存在感を放っている。

MINI×DEUS EX MACHINA「The Skeg」MINI×DEUS EX MACHINA「The Skeg」

このコラボレーションは、それぞれのブランドが誇るクルマへの深い情熱を祝うパートナーシップとして、レーシングヘリテージと現代的なデザイン感覚を、シームレスに融合したものである、としている。

会場となるデウス・エクス・マキナ・アサクサでは、車両展示に加え、日本限定のTシャツやトートバッグなどのコラボレーションアイテムが購入可能となる。また2月28日午後には、DJプレイで様々な音楽を楽しめる特別なイベントも予定している。

