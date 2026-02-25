MINI小倉、リテール・ネクストコンセプト導入でリニューアルオープン

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラー、ウイルプラスモトーレンは、「MINI小倉/MINI NEXT小倉」をリニューアル・オープンし、2月21日より営業を開始した。

【画像全2枚】

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトである。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。

二階建てでリニューアルされるMINI小倉/MINI NEXT小倉は、北九州市の国道3号線沿い木町交差点の近くに位置し、都市高速大手町ICや紫川ICから降りて5分の利便性に長けた立地となっている。またJR小倉南駅からも5分と隣接している。

顧客一人ひとりのニーズに応える「顧客中心主義」を掲げ、デジタルとアナログが融合した居心地の良い空間で、これまで以上にプレミアムな顧客体験を提供する。

今回の改装は、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗として67店舗目になる。BMWグループでは2028年末までに、すべての店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗への改装を目指す。

ウイルプラスモトーレン「MINI小倉/MINI NEXT小倉」の所在地は福岡県北九州市小倉北区木町1-7-10。ショールーム面積は284平方m、ショールーム展示台数は3台。営業時間は10時から18時30分で、定休日は水曜日となっている。