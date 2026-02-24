モトーレン仙台、仙台BMWをリニューアル…「リテール・ネクスト」導入

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラーであるモトーレン仙台は、「仙台BMW」をリニューアルし、2月21日より営業を開始したと発表した。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。

仙台BMWは、仙台東部道路の仙台港北ICを降りて、国道45号線を仙台方面へ向かって右側にある。JR仙石線の中野栄駅から徒歩7分程で、公共交通機関からのアクセスにも優れている。

今回の改装は、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗として66店舗目になる。BMWグループでは、2028年末までに、すべての店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗への改装を目指す。

モトーレン仙台「仙台BMW」の所在地は仙台市宮城野区中野字神明98-1。営業時間は10時から18時30分。定休日は火曜日、水曜日だ。

