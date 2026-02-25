シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」、トヨタカローラ埼玉・山梨で取り扱い開始…2月26日から

YURTは、トヨタ『シエンタ』専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」の取り扱いを、トヨタカローラ埼玉およびトヨタカローラ山梨の店舗で2月26日から開始する。関東甲信越エリアでの取り扱いは今回が初めてとなる。

【画像】シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」

今回の取り扱い開始で、VANLIFE ROOMKITを取り扱う店舗は8道府県計147店舗に拡大する。トヨタカローラ埼玉は埼玉に29店舗、トヨタカローラ山梨は山梨に7店舗を展開するカーディーラーだ。

VANLIFE ROOMKITは、乗用車の使い勝手はそのままに、いつでも簡単にバンライフスタイルに切り替えることができるシエンタ専用のルームキット。走行時は通常の5人乗り、くつろぐ時は大人2人がゆったりくつろげる部屋へとシームレスに切り替えが可能だ。室内、室外で使えるテーブル付きで、2025年11月に特許を取得している。

旅行やアウトドアでの活用だけでなく、安心で快適な車中泊避難を支える防災ツールとしても注目されている。

トヨタカローラ埼玉ではTCSU羽生BASEにデモ車両を常設展示し、トヨタカローラ山梨では甲府本店にデモ車両を常設展示する。見学を希望する場合は各店舗への連絡が必要となる。取扱商品はVANLIFE ROOMKITとVANLIFE ROOMKIT PLUSだ。