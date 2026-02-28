ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

最新モデルで「GP」再現、MINI「GP インスパイアード・エディション」限定200台を発売…587万円から

MINI ジョン・クーパー・ワークス GP インスパイアード・エディション
ビー・エム・ダブリューは、2019年に発売されたMINI史上最速モデル『MINI ジョン・クーパー・ワークス GP』を現行モデルで表現した限定車「インスパイアード・エディション」2モデルを2月26日に発売した。

今回発売されるのは、MINI ジョン・クーパー・ワークスをベースにした「MINI ジョン・クーパー・ワークス GP インスパイアード・エディション」が日本全国55台限定（606万円）、「MINI クーパー 5ドア S」をベースにした「MINI クーパー 5ドア S GP インスパイアード・エディション」が日本全国145台限定（587万円）の合計200台。納車開始は3月以降を予定している。

両モデル共に、ジョン・クーパー・ワークスの代表的なボディカラーであるレジェンド・グレーに、チリ・レッドに彩られたルーフとミラー・キャップ、18インチ JCWラップ・スポーク 2トーンを装備。また、BMW グループ・ドイツ本社にてデザインされ、開発・製造された専用のデザイン・パーツと、MINI JCWアクセサリーを内外装に多数装備し、JCWのスポーティな世界観を表現している。

MINI ジョン・クーパー・ワークス GP インスパイアード・エディションは、最高出力170kW/5000rpm、最大トルク380Nm/1500-4000rpmを発揮する2リットル直列4気筒MINIツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載。ジョン・クーパー・ワークス専用チューニングが施されたアダプティブ・サスペンションや、7速ダブル・クラッチ・トランスミッションをパドル・シフトでダイレクトに操作することにより、MINIモデルの中で最高レベルのドライビング・パフォーマンスを誇り、サーキットにおいても優れた運動性能を発揮する。

MINI クーパー 5ドア S GP インスパイアード・エディションは、最高出力150kW/5000rpm、最大トルク300Nm/1450-4500rpmを発揮する2リットル直列4気筒MINIツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載。7速ダブル・クラッチ・トランスミッションと組み合わせ、パドル・シフトでダイレクトに操作することにより、ダイナミックな走りを実現している。また、質の高いドライビング・ダイナミクスを提供すると同時に、5名の乗員が可能なスペースを確保した、ファミリー・ユースにも対応したモデルである。

両モデル共に、高性能カメラ、レーダー、および高性能プロセッサーによる高い解析能力によって、より精度と正確性が向上した最先端の先進安全機能ドライビング・アシスタント・プラスを標準装備。これにはアクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ＆ゴー機能付）、レーン・チェンジ・ウォーニング（車線変更警告システム）およびレーン・ディパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）、衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避ステアリング付）、ステアリング＆レーン・コントロール・アシスト、リアのクロス・トラフィック・ウォーニングが含まれる。

《レスポンス編集部》

