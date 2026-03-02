BMWと中国CATL、バッテリーパスポートと脱炭素化で協力強化…覚書を締結

中国の電池大手CATLは、ドイツのBMWグループと北京でバッテリーパスポートおよび脱炭素化に関する覚書を締結した。ドイツのフリードリヒ・メルツ首相の訪中に合わせて、ドイツ経済界の代表団とともに調印式が行われた。

今回の覚書により、CATLとBMWグループはバッテリーパスポートのシナリオにおける国境を越えたデータ転送に関するパイロットプロジェクトで協力する。信頼できるデータ交換、カーボン会計手法、バッテリーのカーボンフットプリントを算出する革新的な会計ツールの探求において協力を深める。

パイロットプロジェクトは、標準化された信頼できる自動車データエコシステム「カテナX」を活用し、技術標準の整合性を支援し、一貫性のある科学主導の政策枠組みを推進し、長期的な産業の安定性を促進することを目指している。

バッテリーパスポートの応用を探求することで、CATLとBMWグループは中国とEUの規制遵守に向けた革新的な実践を行い、グローバルなバッテリー情報およびデータ標準の実証と広範な採用を共同で推進する。

CATLとBMWは2012年以来、戦略的パートナーシップを結んでおり、バッテリー生産、共同研究開発、持続可能なサプライチェーンにわたって協力を構築してきた。新しい覚書は、製品レベルの協力からより広範な制度的調整へとパートナーシップを拡大し、電動モビリティの推進に対する共通のコミットメントを強化するものだ。

製品とサプライチェーンに関する深い協力を通じて、両社はデジタル管理と交換能力をさらに強化し、それによってEU市場アクセス規制への準拠を継続的に強化し、製品の低炭素で環境に優しい競争力を高める。

CATLは、国際的なパートナーとのオープンな協力を継続し、技術革新を活用してグローバルなグリーン移行を推進し、世界中の自動車セクターの持続可能な未来を形作っていく、としている。