ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BMWと中国CATL、バッテリーパスポートと脱炭素化で協力強化…覚書を締結

BMWとCATLがバッテリーパスポートと脱炭素化で協力強化
  • BMWとCATLがバッテリーパスポートと脱炭素化で協力強化

中国の電池大手CATLは、ドイツのBMWグループと北京でバッテリーパスポートおよび脱炭素化に関する覚書を締結した。ドイツのフリードリヒ・メルツ首相の訪中に合わせて、ドイツ経済界の代表団とともに調印式が行われた。

今回の覚書により、CATLとBMWグループはバッテリーパスポートのシナリオにおける国境を越えたデータ転送に関するパイロットプロジェクトで協力する。信頼できるデータ交換、カーボン会計手法、バッテリーのカーボンフットプリントを算出する革新的な会計ツールの探求において協力を深める。

パイロットプロジェクトは、標準化された信頼できる自動車データエコシステム「カテナX」を活用し、技術標準の整合性を支援し、一貫性のある科学主導の政策枠組みを推進し、長期的な産業の安定性を促進することを目指している。

バッテリーパスポートの応用を探求することで、CATLとBMWグループは中国とEUの規制遵守に向けた革新的な実践を行い、グローバルなバッテリー情報およびデータ標準の実証と広範な採用を共同で推進する。

CATLとBMWは2012年以来、戦略的パートナーシップを結んでおり、バッテリー生産、共同研究開発、持続可能なサプライチェーンにわたって協力を構築してきた。新しい覚書は、製品レベルの協力からより広範な制度的調整へとパートナーシップを拡大し、電動モビリティの推進に対する共通のコミットメントを強化するものだ。

製品とサプライチェーンに関する深い協力を通じて、両社はデジタル管理と交換能力をさらに強化し、それによってEU市場アクセス規制への準拠を継続的に強化し、製品の低炭素で環境に優しい競争力を高める。

CATLは、国際的なパートナーとのオープンな協力を継続し、技術革新を活用してグローバルなグリーン移行を推進し、世界中の自動車セクターの持続可能な未来を形作っていく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW

CATL

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES