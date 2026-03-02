ボディなら最大7か月撥水！ プロ仕様のシロキサン配合、ソフト99の新型コーティング剤「レインドロップ」2製品を発売

ソフト99コーポレーションから、プロ仕様の高反応型シロキサンを配合した次世代コーティング剤「レインドロップ ゴールドグロス」と「レインドロップ トリガー」の2製品が新発売。いずれも希望小売価格はオープン。

【画像】ソフト99の新型コーティング剤「レインドロップ」シリーズ

レインドロップシリーズは1984年に販売開始。初代モデル誕生から40年余り、時代の変化や洗車愛好家のニーズに合わせ、撥水性能を中心としたコーティング技術がアップデートされてきた。今回発売されたのは、プロコーティングにも採用される高反応型シロキサンを配合し、強固な撥水被膜を形成する2製品だ。

レインドロップ ゴールドグロス

最高峰プレミアムモデルの「レインドロップ ゴールドグロス」は、内容量400mlで専用マイクロファイバークロスが付属する。新開発の「リアルタイムグロステクノロジー」により、艶と施工性という従来は両立が難しかった2つの性能を高次元で実現した。撥水効果はボディで約7か月、ガラスで約か月持続する。

新開発樹脂「ディープ・グロス・レジン」が洗車キズなどの微細なスクラッチを埋めるメカニズムで、艶・光沢性・スリック性を引き上げる。また「セルフ・スムージング処方」により、液剤の塗布と同時にコーティング成分が分子レベルで再配列し、驚異的なレベリング効果でスピーディにムラなく平滑でクリアな仕上がりを実現する。

中型車約10台分に施工でき、全塗装色車に対応。ボディやガラスだけでなく、未塗装樹脂やホイール、ダッシュボードなど、タイヤ以外のほとんどのエクステリアとインテリアの未塗装樹脂部に使用できる。

レインドロップ トリガー

一方、エントリーモデルの「レインドロップ トリガー」は内容量500mlの大容量タイプだ。こちらも高反応型シロキサンを配合し、強力な撥水被膜がボディで約5か月、ガラスで約2か月持続する。セルフ・スムージング処方を採用しており、初心者でも簡単・確実にムラのないクリアな光沢仕上げが可能だ。

軽自動車約17台、中型サイズの普通乗用車約12台、大型サイズの普通乗用車でも約8台に施工可能と、コストパフォーマンスに非常に優れている。プロコーティング施工車・全塗装色車に対応する。