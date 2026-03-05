トヨタモビリティパーツの「ジェームス」、オリジナル洗車ブランド「TAMAROU」をAmazonで販売開始

トヨタモビリティパーツが運営する「カーメンテナンスとカー用品のお店 ジェームス」のオリジナル洗車ブランド「TAMAROU」が、Amazonでの販売を開始した。

これまでジェームスの店頭およびYahoo!ショッピング限定で販売していたTAMAROUについて、顧客から「より手軽に入手したい」という声が多数寄せられていたことから、今回のAmazon販売開始に至った。

Amazonでの取り扱いにより、プライム配送をはじめとした利便性の高い購入体験を提供するとともに、より幅広い顧客に製品を届けられる環境を整えた。

TAMAROUは、ジェームスと大手洗車メーカーがタッグを組み、洗車好きのために本気でつくった洗車ブランドだ。プロフェッショナル品質を求めるユーザーに応えるべく、細部にまでこだわった設計をしている。初心者から上級者まで使いやすく、それでいて納得の仕上がりを実現し、使うたびにその品質の高さに驚き、そしてこの感動をまた誰かに教えたくなる。そうして口コミで広がり、洗車好きの輪が広がるような製品の提供を目指している。

現在、自動車用コーティング剤「SwagCoating」「TopCoat」「QuickDetailer」、自動車用ホイールクリーナー「WheelCleaner」の4種を販売している。

SwagCoatingは撥水の限界に挑戦したコーティング剤で、ジェームス店頭価格は3280円(税込)、Amazon価格は3600円(税込)。TopCoatはワックス成分配合の超極艶×強撥水コーティング剤で、ジェームス店頭価格は3280円(税込)、Amazon価格は3600円(税込)。QuickDetailerは汚れ除去と強撥水コートを同時にできるコーティング剤で、ジェームス店頭価格は2970円(税込)、Amazon価格は3280円(税込)。WheelCleanerは頑固なダスト汚れも楽に落とせる高濃度ホイールクリーナーで、ジェームス店頭価格は2280円(税込)、Amazon価格は2600円(税込)となっている。