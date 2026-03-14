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レクサス『IS』が14年ぶりフルモデルチェンジへ ！ 600馬力のBEVセダンに変身!?

レクサス IS 次期型の予想CG
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  • レクサス IS 現行型
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レクサスのラグジュアリースポーツセダン、『IS』次期型の情報を入手した。次期ISのワールドプレミアは2027年内と予想され、スタート価格は750万円程度と予想される。

【画像】レクサス IS 次期型の予想デザイン

●ブランド戦略で現行型を延命

3代目となる現行型は2013年に発売された。その後2016年、2020年、そして2026年1月になんと3度目のマイナーチェンジが行なわれ、延命が図られている。

世代交代になぜこれほどまでに時間を要したのだろうか。次期ISはBEV専用モデルとして開発予定だが、EV市場の伸び悩んでいることから、トヨタ＝ハイブリッド、レクサス＝BEVという、棲み分けの方向性が見えてくるタイミングに投入すべく、時期を待っていたのではないか。

●デザインはコンセプトLF-ZCがヒント

レクサス LF-ZCレクサス LF-ZC

レクサスは、ジャパンモビリティショー2023において、スピンドルボディを擁したコンセプト『LF-ZC』を発表、ISはそのデザインを継ぐことが予想される。

スクープ班が製作した次期型の予想デザインについて、まずフロントエンドは、LF-ZCをモチーフにしたデザインになる。グリルは菱形模様の未来的なデザインを採用した。側面では、フロントからリアにラウンドさせた個性的なキャラクターラインが配置されている。

ボディサイズは、全長4750mm、全幅1880mm、全高1380mm、ホイールベース2890mmと予想される。

キャビン内には、デジタル・インテリジェント・コクピットを採用。新世代ソフトウェアプラットフォーム「アリーンOS」を搭載、最新機能を順次アップデートが可能となるだろう。

次期ISは、エントリーモデルにシングルモーターを積むRWD、上位モデルにデュアルモーターを積むAWDバージョンがラインナップされる。上位モデルでは、システム総合出力600ps程度が期待できそうだ。当初、ハイブリッドも予想されたが、やはりブレずにレクサスはBEVのみを選択する模様。

レクサス IS 次期型の予想CGレクサス IS 次期型の予想CG

●「F」の性格が変わる？

レクサスは「F」パフォーマンスバッジの展開を終了するという話があったが、レクサスのパフォーマンス部門から今後発売されるモデルは、BMW Mのライバル車というポジションから、シンプルなドライビングモードのひとつに進化する可能性があるという。

そして次期ISには新時代「F」ボタンが初めて装備される可能性がある。レクサスがBEV専用ブランドに変身するためには、BEV市場を活性化する必要があり、あらゆるドライビングプレジャーを模索していくと予想される。

《APOLLO NEWS SERVICE》

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