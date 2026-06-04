スバル『レヴォーグ レイバック』改良、SI-DRIVE制御変更と安全装備強化…405万9000円から

SUBARU（スバル）は6月4日、『レヴォーグ レイバック』の一部改良モデルを発表した。価格は405万9000円からだ。

【画像】スバル・レヴォーグ レイバック

レヴォーグ レイバックは、先進安全やスポーティ、ワゴンの価値に加え、SUVの自在性と上質さを両立させている。

スバル・レヴォーグ レイバック

今回の改良では、上質な乗り心地を維持しつつ、スポーティな走りを引き立てることを狙う。走行性能では、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上。特にSモードでは、ドライバーのアクセル操作に応じて走りの特性を瞬時に変える新たな制御を採用した。

また、夜間やラゲッジスペースに荷物を多く積んだ場合でも後方視界を確保するため、スマートリヤビューミラーを標準装備とした。

スバル・レヴォーグ レイバック

さらに、コネクティッドサービス「MySubaru Connect」に「ハザード点滅機能」を追加した。駐車場などで車両位置が分かりにくい場合でも、ハザードランプの点滅で位置確認できるとしている。

インテリアでは、ステアリングホイールやシフトブーツにブラックステッチを採用し、Limited EXではフロアコンソールリッドをブラックに変更した。

なお、ハザード点滅機能の利用には「つながる安全ベーシック」および「リモートサービス＋」への加入が必要で、オプションプランのみの加入および利用はできない。販売計画は200台／月だ。