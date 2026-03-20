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ついに！ レクサス『IS』のフルモデルチェンジ情報をキャッチ…土曜ニュースランキング

レクサス IS 次期型の予想CG
  • レクサス IS 次期型の予想CG
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  • 都内のガソリンスタンドにて。この店舗ではレギュラーガソリンは185円をつけていた。
  • フロアマット
  • 日産 ヴァーサ 新型
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  • 日産 ヴァーサ 新型
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3月12～18日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はレクサス『IS』のフルモデルチェンジ情報。ブランド戦略の狭間で14年が過ぎたセダンにいよいよ動きが……。2位は背筋が寒くなる、ガソリンスタンドからのLINEメール！

【画像全12枚】

1位）レクサス『IS』が14年ぶりフルモデルチェンジへ ！ 600馬力のBEVセダンに変身!?
https://response.jp/article/2026/03/14/408653.html

レクサスのラグジュアリースポーツセダン、『IS』次期型の情報を入手した。次期ISのワールドプレミアは2027年内と予想され、スタート価格は750万円程度と予想される。

2位）高市首相「石油備蓄放出」表明、「3月12日よりガソリン・軽油・灯油大幅値上げ」“予告メール”の現実味［新聞ウォッチ］
https://response.jp/article/2026/03/12/408545.html

「2026年3/12（木）よりガソリン・軽油・灯油、大幅値上げが予想されます。早めの給油をおすすめいたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております」---。

週末、都内のガソリンスタンドにて。この店舗ではレギュラーガソリンは185円をつけていた。週末、都内のガソリンスタンドにて。この店舗ではレギュラーガソリンは185円をつけていた。

3位）洗車のついでが正解だった！ フロアマットを洗うだけで車内の快適性が上がる～Weeklyメンテナンス～
https://response.jp/article/2026/03/12/408558.html

この記事で解決することは、フロアマットの選び方と正しい洗い方だ。汚れや臭いを防ぎ車内を快適に保つため、タイプ別の特徴や清掃のコツを具体的に整理していく。

フロアマットフロアマット

4位）日産の“5速MT搭載”コンパクトセダン『ヴァーサ』に日本のファンも注目！「これにe-POWER積んで」国内導入に期待の声
https://response.jp/article/2026/03/13/408602.html

日産自動車は、サブコンパクトセダン『ヴァーサ』の新型をメキシコで発表した。メキシコ市場で最も売れている車両として15年連続で首位を維持しており、SNSでも「日本でも日産のセダンもっと売ってほしい」など注目を集めている。

日産 ヴァーサ 新型日産 ヴァーサ 新型

5位）「いい意味でやりすぎ」「値段おかしいって」トヨタの小型スポーツカー『26式GRヤリス』にSNSでは絶賛の声
https://response.jp/article/2026/03/16/408742.html

トヨタGAZOOレーシングは3月13日、『GRヤリス』の一部改良モデル「26式GRヤリス」を発表した。新開発の「GRステアリング」やハイパフォーマンスタイヤの採用などが目玉だ。これに対しSNS上では「神過ぎて泣ける」「いい意味でやりすぎ」など絶賛の声が寄せられている。

トヨタ GRヤリス RZ“High performance”（GR-DAT）トヨタ GRヤリス RZ“High performance”（GR-DAT）
《高木啓》

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