トヨタ『シエンタ』車中泊キット、3列シート7人乗り用…土曜ニュースランキング

5月8～14日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目度1位は、トヨタ『シエンタ』3列シート7人乗り仕様向けの車中泊キット用でした。3列目シートがあると車体構造が複雑になりますが、うまくまとめらているのでしょうか。
YURTは、トヨタ『シエンタ』専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」の7人乗り用モデルを開発したと発表した。7人乗り用モデルは、3列目シートの追加で車体構造が複雑になる中でも、モード切り替えを簡単に行えるキットを目指して設計した。
日産モータースポーツ＆カスタマイズは8日、今夏発売を予定している新型日産『エルグランド』をベースにしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のデザインを、標準モデルの正式発表に先駆けて公開した。
レクサスは第8世代のES新型シリーズのラインアップに、米国でハイブリッドモデル「ES 350h」を追加した。バッテリーEVの「ES 350e」「ES 500e」と並ぶ新たな選択肢となる。ES 350hは、レクサスブランドとして初めて第6世代ハイブリッドシステムを採用したモデルだ。
アルバックは、レアアース磁石向け連続式真空溶解炉の受注が欧米の磁石メーカーを中心に前期比約3倍に拡大する見通しを発表した。この受注拡大に対応するため、同社は日本国内における生産体制を新たに構築する。
フォルクスワーゲンの『ゴルフGTI EDITION 50』が、ドイツのサーキット「ニュルブルクリンク」北コースで前輪駆動（FF）の量産車新記録を更新した。これに対しSNS上では「ゴルフ好きだからほんまに嬉しい」「とんでもない走り」など多くの反響が集まっている。