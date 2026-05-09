トヨタ『ヤリスクロス』次期型がまもなく登場?!…土曜ニュースランキング

ゴールデンウイーク中（4月29日～5月6日）に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位はヨタ『ヤリスクロス』次期型のスクープ、予想記事。2位にはスズキ『エブリイバン』のアクセサリーがランクインしました！