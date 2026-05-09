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トヨタ『ヤリスクロス』次期型がまもなく登場?!…土曜ニュースランキング

トヨタ ヤリスクロス 次期型の予想CG
  • トヨタ ヤリスクロス 次期型の予想CG
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  • クラフトワークス『エブリイバン』系列専用LEDコンソールボックス
  • メルセデスベンツ Sクラスクーペ 次期型の予想CG
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  • マツダ2 ハイブリッドの欧州2026年モデル
  • マツダ2 ハイブリッドの欧州2026年モデル
  • シエンタの音がここまで変わる

ゴールデンウイーク中（4月29日～5月6日）に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位はヨタ『ヤリスクロス』次期型のスクープ、予想記事。2位にはスズキ『エブリイバン』のアクセサリーがランクインしました！


1位） 走りが変わる！ トヨタ『ヤリスクロス』次期型は新開発直4を搭載!? 新型キックスとガチンコ対決：259 Pt.

トヨタは現在、Bセグメントコンパクトカー『ヤリス』から派生したクロスオーバーSUV、『ヤリスクロス』の次期型を開発中だ。スクープ班ではそのヤリスクロスの予想CGを制作した。
2027年には次期型へバトンタッチ





2位） スズキ『エブリイバン』にぴったり！ 専用「LEDコンソールボックス」発売：90 Pt.

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『エブリイバン』および系列車専用LEDコンソールボックスの販売が開始された。購入は楽天・アマゾン・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。
運転席と助手席の隙間にぴったり収まるサイズ。価格は？





3位） メルセデスベンツ『Sクラス』次期型に「2ドアクーペ」復活！ これが最終デザインだ：56 Pt.

メルセデスベンツは1月、『Sクラス』改良新型を発表し、3月には最高級ブランド「メルセデス・マイバッハ」仕様を公開したが、次期型ではさらに「2ドアクーペ」の復活が噂されている。
現行モデルに設定がない……





4位） マツダ2 ハイブリッドに欧州2026年モデル、全グレードで標準装備を拡充…トヨタ『ヤリス』のOEM：48 Pt.

マツダは『マツダ2 ハイブリッド』の2026年モデルを欧州市場向けに発売した。トヨタ『ヤリス ハイブリッド』のOEMだ。コンパクトなボディと軽快な走りというマツダのDNAを受け継ぎながら、高効率なハイブリッドパワートレインと使いやすい運転席中心のインテリアとを組み合わせた。
日常の快適性と使い勝手が向上





5位） シエンタの音がここまで変わる！ ［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店：47 Pt.

愛車トヨタ『シエンタ』の音を好みのサウンドへ進化させるため、YSさんはスピーカー群を一新。ブラムのハイエンドスピーカーを導入。大阪府のサウンドステーション AV Kansai 堺店によるインストールでフロントスピーカーを4ウェイ化し、納得のカーオーディオサウンドを作り上げた。
美しきフロント4ウェイの実力


《高木啓》

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