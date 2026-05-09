トヨタ『ヤリスクロス』次期型がまもなく登場?!…土曜ニュースランキング

ゴールデンウイーク中（4月29日～5月6日）に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位はヨタ『ヤリスクロス』次期型のスクープ、予想記事。2位にはスズキ『エブリイバン』のアクセサリーがランクインしました！
トヨタは現在、Bセグメントコンパクトカー『ヤリス』から派生したクロスオーバーSUV、『ヤリスクロス』の次期型を開発中だ。スクープ班ではそのヤリスクロスの予想CGを制作した。
カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『エブリイバン』および系列車専用LEDコンソールボックスの販売が開始された。購入は楽天・アマゾン・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。
メルセデスベンツは1月、『Sクラス』改良新型を発表し、3月には最高級ブランド「メルセデス・マイバッハ」仕様を公開したが、次期型ではさらに「2ドアクーペ」の復活が噂されている。
マツダは『マツダ2 ハイブリッド』の2026年モデルを欧州市場向けに発売した。トヨタ『ヤリス ハイブリッド』のOEMだ。コンパクトなボディと軽快な走りというマツダのDNAを受け継ぎながら、高効率なハイブリッドパワートレインと使いやすい運転席中心のインテリアとを組み合わせた。
愛車トヨタ『シエンタ』の音を好みのサウンドへ進化させるため、YSさんはスピーカー群を一新。ブラムのハイエンドスピーカーを導入。大阪府のサウンドステーション AV Kansai 堺店によるインストールでフロントスピーカーを4ウェイ化し、納得のカーオーディオサウンドを作り上げた。