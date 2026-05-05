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スズキ『エブリイバン』にぴったり！ 専用「LEDコンソールボックス」発売

クラフトワークス『エブリイバン』系列専用LEDコンソールボックス
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『エブリイバン』および系列車専用LEDコンソールボックスの販売が開始された。購入は楽天・アマゾン・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。参考販売価格は1万1800円より。

【画像】『エブリイバン』系列専用LEDコンソールボックス

同製品は、エブリイバンの運転席と助手席の隙間にぴったり収まるサイズに設計されている。ミリ単位でサイズ計測が行われており、ズレやぐらつきが極限まで抑えられている。シートの隙間に置くだけで設置が完了する手軽さも特長で、入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけで使用できるシンプルな設計が採用されている。

エブリイバン系列には手引き式と足踏み式の2種類のサイドブレーキが存在するが、中敷き板を取り外すことで両方に対応できる設計となっている。シートベルトへの干渉もない。

アームレストには高反発クッションが使われており、長時間運転時の腕への負担を軽減する。アームレストは6.5cmのスライド調節が可能。肘置き兼用のフタを開けると、長さ15.5cm×幅10cm×深さ15cmの収納ボックスが現れ、車内で散らかりがちな小物などを収納することができる。

また、LEDライトのスイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートは夜でも迷わない照明付きの光る差し込み口となっている。ドリンクホルダーとスマホホルダーも手の届きやすい位置に配置され、スマホのワイヤレス充電に対応したモデルも用意されている。

適合車種はスズキ『エブリイバン』（DA17V）、日産『NV100クリッパーバン』（DR17V）、三菱『ミニキャブバン』（DS17V）、マツダ『スクラムバン』（DG17V）で、いずれも2015年2月以降のモデルが対象（ヘッドレスト一体型シートの車両のみ適合し、エブリイワゴン・クリッパーリオ・タウンボックス・スクラムワゴンは適合しない）。

本体素材はABS樹脂・合成皮革・MDF（中密度繊維板）で、カラーはブラック。

《ヤマブキデザイン》

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