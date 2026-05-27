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5秒で設置完了、『アトレー/ハイゼットカーゴ』系列専用「LEDコンソールボックス」登場

ダイハツ『アトレー/ハイゼットカーゴ』系列専用LEDコンソールボックス
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、ダイハツ『アトレー/ハイゼットカーゴ』および系列車専用LEDコンソールボックスの予約販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】『アトレー/ハイゼットカーゴ』系列専用LEDコンソールボックス

同製品は運転席・助手席の間のセンタートレイ上部に設置するコンソールボックス。センタートレイに被せるように置いて、入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけで設置が完了。届いたその日にも工具不要で取り付けられ、快適空間をすぐに実現できる。

車種専用設計のピッタリフィットで、ズレやぐらつきを極限まで抑えているほか、設置後もシートベルト着脱やリクライニングレバーの干渉はない。肘置きは最適な高さに設計されている。

肘置き兼用のフタを開けると、長さ19cm×幅7cm×深さ23.5cmの大容量収納ボックスが現れ、車内で散らかりがちな小物などを収納することができる。

ダイハツ『アトレー/ハイゼットカーゴ』系列専用LEDコンソールボックスダイハツ『アトレー/ハイゼットカーゴ』系列専用LEDコンソールボックス

収納ボックス前にはLEDランプを装備したドリンクホルダーと、ワイヤレス充電ユニットを装備した縦置き式のスマートフォンホルダーが配置され、フロント側に配置されたスイッチで電源ONにするとブルーのLEDが点る。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートは夜でも迷わない照明付きの光る差し込み口となっている。

適合車種は、ダイハツ・アトレー/ハイゼットカーゴ（S700V, S710V, S700W, S710W 2021年12月～）、トヨタ・ピクシスバン（S700M, S710M 2021年12月～）、スバル・デュアス/サンバーバン（S700B, S710B 2022年1月～）。なお、手引き式パーキングブレーキ車は適合不可。

上記オンラインショップでの税込み実売価格は1万2800円より（モールや時期により変動）。また、スマホ充電ユニットを省いたモデルも販売され、こちらの実売税込み価格は1万800円からとなっている。

《ヤマブキデザイン》

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