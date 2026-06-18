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『ハイエース』専用LEDコンソールボックスが刷新！ ボルト固定でフィット感向上

ハイエース専用LEDコンソールボックス
  • ハイエース専用LEDコンソールボックス
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、トヨタ『ハイエース』専用の「LEDコンソールボックス」NEWモデルの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップより。税込み参考販売価格は2万3800円から。

【画像】ハイエース専用LEDコンソールボックス

今回のNEWモデルは、従来の人気商品をユーザーの声をもとに改良したもの。取り付け方式が置き型からボルト固定に変更されており、車体へのフィット感が高められている。またドリンクホルダーの配置が見直され、ペットボトルを入れてもシフトレバーに干渉しない設計となっている。通常タイプとワイヤレス充電タイプの2つのラインナップで販売される。

取り付けは純正センターコンソールを取り外し、付属のボルト4本で固定する方式で、約3分での設置完了をうたっている。ふんわりクッション素材のアームレストが搭載されており、長時間運転時の負担軽減に配慮されている。電源はシガーソケットに差し込むだけで使用可能。

フロント側にはLEDライト内蔵のドリンクホルダー×2とスマホスタンドが配置され、ワイヤレス充電タイプには、スマホのワイヤレス充電トレイも装備。さらに、PD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートはエンジンON時に光る差し込み口となっていて、夜でも迷わず使用できる。また、リア側にはドリンクホルダー×2と、Type-A×2・Type-C×1のUSBポートを備えている。

適合車種はトヨタ『ハイエース』『レジアスエース』（標準ボディ、H200系 1型～9型、スーパーGL・GLグレード、2004年8月～）およびマツダ『ボンゴブローニィバン』（H200系、2019年5月～）。なお、DXの前列3人掛けシートおよびワイドボディには適合しない。

《ヤマブキデザイン》

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