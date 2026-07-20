『ハイエース』や『ジムニー』にはフルレンジスピーカーの追加も効く！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

音楽好きなドライバーならその音楽をもっと良い音で楽しみたいという願望を、少なからず抱いているに違いない。しかしその実践法が分からないというのであれば、当連載にご注目を。ここでは全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」からの提案を紹介している。

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今回は、大阪府高石市にて店舗を構える人気ショップ『イースト』の藤原さんに話を訊いた。

◆お薦めは「パワーアンプ内蔵DSP」の追加！ これにて得られる利点は3つ

早速イーストの藤原さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねたところ……。

「車種にもよりますが、パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めすることが多いです。これを導入して得られるメリットは、主には3つあります。まず1つ目は、音響的なコンディションを整えられることです。

クルマの中ではリスニングポジションが左右のどちらかに片寄りますのでステレオの効果が現れにくいのですが、DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）を使えば、すべてのスピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を擬似的に作り出せます。結果、リアルなサウンドステージが目前にて展開されます。

2つ目の利点は、純正オーディオの影響を切り離せることです。アンプDSPにスマホをダイレクトに繋げば、システムの最上流からスピーカーの手前までを刷新できます」

『イースト』（大阪府高石市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆アンプDSPならパワーアンプの追加効果もゲット可能。さらに『ハイエース』では…

「そして3つ目の利点は、外付けのパワーアンプをシステムに組み込めることです。純正メインユニットの内蔵パワーアンプは非力ですが、そこを強化できることでも大きな音質アップを果たせます。

ところでトヨタ『ハイエース』やスズキ『ジムニー』では、さらにお手軽でかつ即効性の高いシステムアップ法が有り得ています。それは、5cmクラスのフルレンジスピーカーを加える、というものです。

まずハイエースでは、ドアスピーカーがかなり低い位置に付いていて、さらにはロードノイズも大きめですからそもそも音楽が聴こえづらいです。ですので小口径のフルレンジスピーカーをAピラーにビス留めするなどして取り付けると、近くのスピーカーから音を聴けるようになりクリアなサウンドを楽しめます。音の変わり幅はかなり大きいです」

『イースト』（大阪府高石市）にて製作されたオーディオカーの一例。

『ジムニー』でもフルレンジスピーカーの追加は効果大！ 音楽が一層楽しく！

「またジムニーのようなオフローダーも、ロードノイズが大きめです。そして同車の純正スピーカーは口径が小さめで、その点でも力不足感が否めません。なのでフルレンジスピーカーをリスナーの近くに置くことでサウンドのクリア度が上がり、音楽の楽しさがぐっと高まります。

お薦めの小口径フルレンジスピーカーは、ブラムの『LFR 52』（税込価格：2万7500円）です。当品はコスパがかなり高いです。

そしてパワーアンプ内蔵DSPでは、アドンの『Z600DSP』（税込価格:6万6000円）が人気です。なお当機はコンパクトですので、取り付け性も高いです。

ところでハイエースやジムニーでは、これらを同時に追加するのもアリですね。両方の製品代を足しても10万円を切りますし、ともにインストール性が高いので取り付け費用もさほど多くはかかりません。実行のハードルは低めです。それでいて大きな効果を発揮します。ガラリと音が変わります。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さまざまなご提案ができると思います。お待ちしています」