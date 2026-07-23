「エヴァンゲリオンレーシング」のサポートカーを再現、トミカ『エヴァRT2号機 トヨタ ハイエース』予約開始

ラナエンタテインメントは、「エヴァンゲリオンレーシング」のサポートカーをモデルとしたトミカ『エヴァRT2号機 トヨタ ハイエース』の予約受付を、応援型通販サイト「サポルト」店舗にて、7月23日（木）17時より開始する。

【画像】トミカ『エヴァRT2号機 トヨタ ハイエース』と実車

実車「エヴァRT2号機 トヨタ ハイエース」

本商品は、エヴァンゲリオンレーシングが2025年シーズンに参戦した全国各地のレース会場に帯同し、チームを支え続けた実車「エヴァRT2号機 トヨタ ハイエース」をモチーフとしている。

劇中に登場するエヴァンゲリオン2号機をイメージした鮮烈なレッドカラーをベースに、レーシングチームならではの迫力あるグラフィックを細部まで再現。実際のモータースポーツシーンを駆け抜けたサポートカーの存在感を、手のひらサイズのトミカへ凝縮した。

トミカ『エヴァRT2号機 トヨタ ハイエース』

ダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：タカラトミー）の基本の遊びである「手ころがし」の走行性能は子どもはもちろん、大人のコレクター心も満たす完成度となっている。価格は1500円。

商品の発売は2026年10月頃を予定。エヴァンゲリオンレーシングが参戦する競技カテゴリーでの物販会場や、国内各地のサーキットイベント、エヴァンゲリオン公式ストアなどでの展開を予定している。具体的なイベント情報は現在調整中で、今後の公式発表を待つ必要がある。

■エヴァンゲリオンレーシングについて

トミカ『エヴァRT2号機 トヨタ ハイエース』

エヴァンゲリオンレーシングは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとのプロモーションタイアップにより2010年に発足したレーシングチームだ。SUPER GTやスーパー耐久、D1グランプリ、フォーミュラドリフトジャパン、鈴鹿8時間耐久ロードレースなど人気モータースポーツの世界でリアルに闘ってきた。レーシングマシンは劇中に登場する初号機の紫と緑のカラーリングを施し、注目を集めている。

なお、トミカは1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、現在までに国内外累計1万種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。