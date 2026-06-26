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かに道楽営業車の『カローラ バン』が大人のトミカに、世界に1台の実車を1/64で再現…かにのオブジェが屋根上に

・トミーテックが「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズで、かに道楽の営業車として実在した世界に1台のトヨタ カローラ バン DXを1/64スケールで製品化する。

・屋根上のかにのオブジェや「なにわ45た181」のナンバープレートを実車に忠実に再現し、ダイキャスト製ボディや静電塗装など高品質な仕上げにこだわっている。

・希望小売価格は4950円（税込）で、7月9日16時から予約受付を開始し、同年12月に発売予定。

「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズの新製品「トヨタ カローラ バン DX（かに道楽）」
  • 「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズの新製品「トヨタ カローラ バン DX（かに道楽）」
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トミーテックは、大人向けコレクションミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズの新製品として、「トヨタ カローラ バン DX（かに道楽）」を12月に発売する。

【画像】「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズの新製品「トヨタ カローラ バン DX（かに道楽）」

希望小売価格は4950円（税込）。予約受付は7月9日（木）16時からホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店等で開始する。

■世界に1台だけ存在した「かに道楽 営業車」を製品化

「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズの新製品「トヨタ カローラ バン DX（かに道楽）」「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズの新製品「トヨタ カローラ バン DX（かに道楽）」

今回の製品は、「トミカリミテッド ヴィンテージ」とかに道楽の初コラボレーションとなる。製品化されたトヨタ『カローラ バン』は、かに道楽がまだ知られていない顧客や取引業者のもとへ向かう際に使用していた営業車で、世界に1台しか存在しなかった。

2017年頃まで梅田・北新地などを中心に近畿エリアで活躍し、店舗の看板と同様のかにのオブジェを屋根上に搭載。車体側面には社名ロゴマークと「とれとれ ぴちぴち」のキャッチコピーがデザインされ、街中でひときわ目を引く存在だった。

■かにのオブジェを1/64スケールで精密再現

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実車はすでに引退し現存しないが、当時の写真などをもとに新規設計した金型で屋根上のかにのオブジェを製作し、1/64スケールで精密に再現した。ナンバープレートも実車と同じ「なにわ45た181」を印刷済みとしている。

ベースとなるトヨタ「カローラ バン DX」も、ダイキャスト製のボディとシャシー、軟質素材のタイヤ、静電塗装による美麗なカラーリング、タンポ印刷によるマーキング、内装の再現など、シリーズ従来のクオリティを維持している。

■商品概要

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商品名はトミカリミテッド ヴィンテージNEO「LV-N273c トヨタ カローラ バン DX（かに道楽）」。対象年齢は15歳以上。サイズは1/64スケールで車両全長約68mm。内容物は車両本体1個。なお本製品はディスプレイモデル（鑑賞用）のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできない。

なお、6月22日は「かにの日」。星占いで「かに座」が始まる日であり、五十音順で「か（6番目）」「に（22番目）」にあたることから、かに料理の美味しさを広めることを目的として、かに道楽が1990年に制定。一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されている。

《森脇稔》

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