「ナイトレースの雰囲気が最高」フォーミュラE東京大会、初の夜開催にSNSでの反応は

7月25日、26日に、東京ビッグサイトでABB FIA フォーミュラE世界選手権「2026 TDK Tokyo E Prix」（フォーミュラE東京大会）が開催された。SNS上では「ナイトレース最高だった」「加速凄すぎる」「異世界に飛べそう」など多くの感想が見られた。

【画像】初のナイトレースとなった「フォーミュラE東京大会」

各日ともにフォーミュラE史上初となる東京でのナイトレース。25日の第14戦は、予選6番手からスタートした「クプラ・キロ」のダン・ティクタム選手が、最終ラップの最終コーナー手前でジェイク・デニス選手（アンドレッティ）を抜き去るという劇的な展開で優勝を獲得。3位にはシトロエン・レーシングのニック・キャシディ選手が入った。

26日の第15戦は、午後の激しい雨への対策が勝敗を分けた。「マヒンドラレーシング」は路面が乾いていくことを見越したマシンセットアップを選択。その後は雨が強まらないと予測した戦略が功を奏し、終盤の赤旗中断も乗り越えニック・デ・フリース選手が優勝。2025/26シーズンでは2勝目、チームとしても今季2勝目となった。

マヒンドラレーシング（第15戦 フォーミュラE東京大会）

2位は前日に3位だったシトロエンのキャシディ選手、3位は同2位だったアンドレッティのデニス選手だった。この結果により、デニス選手はドライバーズランキングの首位に浮上。2022/23シーズン以来の世界王者獲得が注目される。また、今回の結果を受け、ポルシェが2025/26シーズンのマニュファクチャラーズタイトルを獲得。チームランキングでは、ジャガーTCSレーシングがポルシェを上回り、ランキング首位を維持している。

日本メーカー勢としてはヤマハ発動機の「ローラヤマハABT フォーミュラEチーム」、日産自動車の「ニッサン フォーミュラEチーム」が参戦しており、母国レースでの活躍が期待されていた。特にローラヤマハABTは7月5日に上海で行われた第13戦で、ルーカス・ディ・グラッシ選手が1位を獲得しチームに初優勝をもたらしていただけに注目されていたが、表彰台には届かず。

ローラヤマハABTは第14戦が11位（ディ・グラッシ選手）、第15戦が10位（ゼイン・マロニー選手）、ニッサンは第14戦が7位（オリバー・ローランド選手）、第15戦が4位（ローランド選手）がそれぞれ最高位という結果だった。

ABB FIA フォーミュラE世界選手権「2026 TDK Tokyo E Prix」（フォーミュラE東京大会）第15戦

最終戦となる「2026 Hankook London E-Prix」第16戦・第17戦は、8月15日・16日に英国ロンドンで開催。来季は新たなマシンレギュレーション「GEN4」となることが発表されており、「GEN3」で競われる最後のレースとなる。世界王者の座をかけた戦いが真夏のロンドンで繰り広げられる。

X（旧Twitter）上では、「ナイトレースの雰囲気が最高だった」「また来年もこれたらいいな」「今年も楽しかった」など、ファンからの多くの感想コメントであふれた。また、「加速凄すぎる」「異世界に飛べそう」「Gen4も楽しみ」など、世界最高峰のEVレースに驚きの声も見られた。

このほか「お台場でやってくれるのありがたい」「夜は意外と涼しかった」など、現地で参戦したファンからは、都心でのナイトレースに高評価の声も見られた。

ニッサン フォーミュラEチーム（第14戦 フォーミュラE東京大会）