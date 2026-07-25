日産自動車、GEN4パワートレインをアンドレッティ・フォーミュラEに供給へ…複数年契約を締結

日産自動車は7月24日、ABB FIAフォーミュラE世界選手権のシーズン13から、アンドレッティ・フォーミュラEへ同社製のGEN4パワートレインを供給する複数年契約を締結したと発表した。

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フォーミュラEは、日産のグローバル電動化戦略を支える重要な柱の一つだ。同選手権での成功は、日産の長期的な成長戦略において重要な意味を持つ。

アンドレッティ・フォーミュラEは、フォーミュラE創設当初から参戦を続けるチームの一つで、常に上位争いを繰り広げてきた。2023年にはジェイク・デニス選手がFIAフォーミュラEドライバーズ世界選手権タイトルを獲得するなど、シリーズを代表する競争力を備えたチームとして実績を築いている。

日産とアンドレッティ・フォーミュラEは、パワートレイン供給にとどまらず、GEN4時代を通じて技術力やエンジニアリングに関する知見、モータースポーツで培ってきた経験を共有しながら開発を進める。

日産製パワートレインを搭載した4台のマシンがシリーズに参戦することで、技術的なフィードバックの機会が拡大し、継続的な性能向上につながることが期待される。

また、現世界チャンピオンのオリバー・ローランド選手とアンドレッティ・フォーミュラEのジェイク・デニス選手という2人のFIAフォーミュラEドライバーズ世界チャンピオンの知見も開発に活かされる。両選手がそれぞれの豊富な経験と技術的なフィードバックを提供し、継続的な開発に貢献する。