【フォーミュラE東京】ヤマハ・日産は母国レース表彰台届かず、「クプラ・キロ」「マヒンドラ」が勝利

7月25日、26日に、東京ビッグサイトでABB FIA フォーミュラE世界選手権「2026 TDK Tokyo E Prix」（フォーミュラE東京大会）が開催。25日の第14戦は「クプラ・キロ」のダン・ティクタム選手、26日の第15戦は「マヒンドラレーシング」のニック・デ・フリース選手が優勝を飾った。日本メーカー勢としてはヤマハ、日産の母国レースとなったが表彰台には届かなかった。

【画像】「フォーミュラE東京」第14戦、第15戦のレース風景

各日ともにフォーミュラE史上初となる東京でのナイトレース。第14戦は、予選6番手からスタートしたティクタム選手が、最終ラップの最終コーナー手前でジェイク・デニス選手（アンドレッティ）を抜き去るという劇的な展開で優勝を獲得。3位にはシトロエン・レーシングのニック・キャシディ選手が入った。

ABB FIA フォーミュラE世界選手権「2026 TDK Tokyo E Prix」（フォーミュラE東京大会）第14戦

第15戦は午後の激しい雨への対策が勝敗を分けた。マヒンドラは路面が乾いていくことを見越したマシンセットアップを選択。その後は雨が強まらないと予測した戦略が功を奏し、終盤の赤旗中断も乗り越えデ・フリース選手が優勝。2025/26シーズンでは2勝目、チームとしても今季2勝目となった。

2位は前日に3位だったシトロエンのキャシディ選手、3位は同2位だったアンドレッティのデニス選手だった。この結果により、デニス選手はドライバーズランキングの首位に浮上。2022/23シーズン以来の世界王者獲得が注目される。また、今回の結果を受け、ポルシェが2025/26シーズンのマニュファクチャラーズタイトルを獲得。チームランキングでは、ジャガーTCSレーシングがポルシェを上回り、ランキング首位を維持している。

マヒンドラレーシング（第15戦 フォーミュラE東京大会）

日本メーカー勢としてはヤマハ発動機の「ローラヤマハABT フォーミュラEチーム」、日産自動車の「ニッサン フォーミュラEチーム」が参戦しており、母国レースでの活躍が期待されていた。特にローラヤマハABTは7月5日に上海で行われた第13戦で、ルーカス・ディ・グラッシ選手が1位を獲得しチームに初優勝をもたらしていただけに注目されていたが、表彰台には届かず。

ローラヤマハABTは第14戦が11位（ディ・グラッシ選手）、第15戦が10位（ゼイン・マロニー選手）、ニッサンは第14戦が7位（オリバー・ローランド選手）、第15戦が4位（ローランド選手）がそれぞれ最高位という結果だった。

ローラヤマハABT フォーミュラEチーム（第14戦 フォーミュラE東京大会）

ニッサン フォーミュラEチーム（第15戦 フォーミュラE東京大会）

最終戦となる「2026 Hankook London E-Prix」第16戦・第17戦は、8月15日・16日に英国ロンドンで開催。来季は新たなマシンレギュレーション「GEN4」となることが発表されており、「GEN3」で競われる最後のレースとなる。世界王者の座をかけた戦いが真夏のロンドンで繰り広げられる。