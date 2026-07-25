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【フォーミュラE東京】ヤマハ、上海に続き勝利なるか？　初のナイトレースに注目…7月25日・26日開催

フォーミュラE・シーズン12第13戦（中国・上海）で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」
  • フォーミュラE・シーズン12第13戦（中国・上海）で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」
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  • 前2輪バイク「LMW」をモチーフとしたキャラクター「ニャイケン」の実物大モデル

7月25日、26日に、東京ビッグサイトで開催されるABB FIA フォーミュラE世界選手権「2026 TDK Tokyo E Prix」（フォーミュラE東京大会）。中国・上海で行われた前戦で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABT」は、母国レースとなる東京での快走にも期待を込める。

【画像】上海で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」

ローラ・ヤマハABTはヤマハ発動機が電動パワートレインを供給するレーシングチーム。英国の老舗レーシングカー開発会社「ローラカーズ」とテクニカルパートナーシップ契約を締結。シーズン11より共同開発した電動パワートレインを搭載したマシンで、ドイツのレーシングチーム、ABT（アプト）と共に「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」としてフォーミュラEに参戦している。参戦2年目となる今シーズンも、「電動パワートレインにおける究極のエネルギーマネジメント技術」の獲得を目指し、挑戦を続けている。

フォーミュラE・シーズン12第13戦（中国・上海）で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」フォーミュラE・シーズン12第13戦（中国・上海）で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」

7月5日に上海で行われたシーズン12第13戦では、ルーカス・ディ・グラッシ選手が1位を獲得し、チームとして初優勝を飾った。フォーミュラE創設から12年の歴史の中でも、参戦2年目での優勝は類を見ない快挙だ。

ブラジル出身ドライバーのルーカス・ディ・グラッシ選手は、フォーミュラE創設当初からレースマシンのコンセプト実証用プロトタイプ開発に深く関わるなど、シリーズの礎を築いた一人。2014年のシーズン1から参戦しており、多くの勝利と表彰台を経験し、今なお現役を続ける、シリーズ屈指の成功を収めたドライバーだ。ローラ・ヤマハABTにはその始動時から関わっており、チームの成長に大きく貢献。初優勝の快挙につなげた。

ルーカス・ディ・グラッシ選手は、今シーズンをもってプロレーシングドライバーを引退することを発表しており、その走りにも注目が集まる。同選手は上海での勝利後「残り4戦、今シーズンの最後まで全力を尽くします」と意気込みを語っている。

フォーミュラE・シーズン12第13戦（中国・上海）で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」フォーミュラE・シーズン12第13戦（中国・上海）で初優勝を飾った「ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム」

フォーミュラE東京大会では、レースだけでなく併催イベント「ファンビレッジ」（入場無料）でのさまざまな企業による展示、ステージイベントも見所。ヤマハ発動機は「技術への挑戦を続け、感動と幸せを未来に繋げる」をテーマに、同社の電動化技術や人に寄りそう技術を紹介する。

ヤマハ発動機のオリジナルキャラクター「ニャイケン」の実物大モデルへの試乗も可能だ。

「2026 TDK Tokyo E Prix」は7月25日、26日に東京ビッグサイトで開催。日本初のフォーミュラEナイトレースとなり、両日とも15時40分～16時48分に予選、20時05分～21時05分にレースがおこなわれる。ファンビレッジの開催時間は7月25日、26日とも14時00分～22時00分。

日本勢では日産自動車による「ニッサン・フォーミュラEチーム」も参戦しており、ローラ・ヤマハABTと同じく母国レースだけに活躍が期待されている。

《レスポンス編集部》

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