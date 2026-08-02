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見えない死角を一掃！ 駐車も後席確認もラクになる「サポートミラー」［特選カーアクセサリー名鑑］

SEIWA・2WAYサポートミラー（R116）
  • SEIWA・2WAYサポートミラー（R116）
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  • EXEA・サポートミラー（EW-69）
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  • SEIWA・RAY29
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車内外で便利に使える秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は、ドライブにおいての死角を消せる「サポートミラー」を新作を含めて3タイプ、ピックアップする。見えづらい部分がありストレスを感じていたというのなら、これらをチェック♪

【画像全7枚】

最初に、「SEIWA（セイワ）」からリリースされて間もないこちら『2WAYサポートミラー（R116）』（価格：オープン、実勢価格：1380円前後）からお見せする。当品は、純正サンバイザーに取り付けて後席の様子を確認できる室内サブミラーとして、またはAピラーや三角窓の内張りパネルに貼り付けて サイドの下側の縁石や白線を見られる補助ミラーとしても使用が可能な、2ウェイ仕様の“サポートミラー”だ。

SEIWA・2WAYサポートミラー（R116）SEIWA・2WAYサポートミラー（R116）

ちなみに後部座席に子どもを乗せたりペットを乗せたりするとき、その様子を頻繁に確認したくなる。しかし何度も振り返るわけにはいかない…。しかしこれを使えば話が変わる。わずかな視線移動で様子を見られる。なお、室内サブミラーとして使うにしてもドアミラーの補助ミラーとして使うにしても、ロングシャフトとボールジョイントにより自在に角度を変えられる。フレキシビリティの高いサポートミラーをを探していたのなら、こちらのチェックをぜひに。

続いては、「EXEA（エクセア）」の『サポートミラー（EW-69）』（価格：オープン、実勢価格：1280円前後）をフィーチャーする。当品はドアミラーの下部に両面テープにて取り付ける補助ミラーだ。そうして使うことにより、ドアミラーでは見にくい車両側方下側の死角をなくせる。特に車格の大きなミニバンの助手席側は下側が死角になりやすい。でもこれを使えば、駐車スペースの白線や縁石、そして側溝の位置を確認できる。

EXEA・サポートミラー（EW-69）EXEA・サポートミラー（EW-69）

なおミラーにはR300曲面鏡が使われていて、距離感がほど良くそして視野も適度に広く見やすい。また、ドアミラーと一体化するので、取り付けた後の見た目がシャープ。また、ドアミラーとサポートミラーを同時に確認できるところもストロングポイント。そして価格もお手頃。コスパの高さも魅力の1つだ。

そして最後に、SEIWAの『RAY27』（価格：オープン、実勢価格：1万7800円前後）、『RAY18』（価格：オープン、実勢価格：1万8800円前後）、『RAY29』（価格：オープン、実勢価格：1万9800円前後）を紹介する。これらはデジタルタイプのサポートミラーで、それぞれトヨタ『ハイエース』用、スズキ『ジムニー』用、マツダ『CX-5』（KF系）／『CX-8』 （KG系）用だ。カメラはドアのすぐ前のボディに取り付ける。結果、車両の真横と下側の死角を解消可能だ。

SEIWA・RAY29SEIWA・RAY29

対応車種が限られるが、これらの車種では比較的に死角ができやすいので、それを悩んでいたというオーナーは少なくないに違いない。そうであればこれらは便利だ。なお車種専用品だけにモニターをすっきりと取り付けられることも利点。アナログのミラーと比べて価格は上がるが、その分、機能は充実。例えばHDR＆WDR機能も搭載するので明暗差のあるシーンでも見やすい。高機能であることを重んじるなら、これらもアリだ。

今回は以上だ。次回以降もアイデアが盛り込まれた注目すべき「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


セイワ(SEIWA) 車内用品 サポートミラー R116 補助ミラー 死角削減 後方確認 飛散防止加工 ２WAY 曲面鏡 ワイド約138mm デジタルインナーミラー車のサブ サンバイザー取り付け 三角Aピラー 車内貼り付け ハイトワゴン対応
￥1,226
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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楽天市場

星光産業 EXEA 車外用品 サポートミラー EW-69
￥818
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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セイワ(SEIWA) 電子サイドミラー RAY27 グリップスマートドアミラー 左後方の死角をカバー 6.25インチ112万画素タッチパネルモニター スマートドアミラー アシストグリップ取付け 日本メーカー
￥19,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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セイワ(SEIWA) 車種専用 スズキ ジムニー&シエラ&ノマド (JB64/JB74/JC74)専用 電子サイドミラー 後付け RAY18 前後左右の死角をカバー 6.25インチ112万画素タッチパネルモニター スマートドアミラーオフロードでも安心、ジムニー専用電子サイドミラー デジタルサイドミラー 日本メーカー
￥15,894
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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セイワ(SEIWA) 車種専用 電子サイドミラー マツダ CX5(KF系)CX8(KG系)専用 デジタルサイドミラー RAY29 左後方の死角をカバー 6.25インチ 画質 112万画素タッチパネルモニター エアコンセンター取り付け スマートドアミラー 日本メーカー
￥19,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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《太田祥三》

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