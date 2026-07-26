ダッシュの表面＆室内の温度上昇を抑制可能な、頼れる真夏の必需品“サンシェード”の新作［特選カーアクセサリー名鑑］

アイデアが盛り込まれた秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当連載。今回は、真夏の必需品、「サンシェード」の新作を紹介する。これらを使えば駐車中のダッシュボードの表面温度と室内温度の上昇を抑制できる。愛用品がなかったら、これらをチェック。

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なお今回取り上げるアイテムはすべて、「SEIWA（セイワ）」からリリースされて間もない新作だ。最初はこちら、『ワンタッチサンシェードM（Z141）』（価格：オープン、実勢価格：3480円前後）からお見せする。当品の特長は、折りたたみ傘のようにぱっと広げられてさっと畳めることにある。しかも傘のシャフトにあたる部分はヒモ型なので、広げたときに車両のモニターと干渉しにくく幅広い車種にて使用が可能だ。さらには骨の先端が曲がるので、ピラーにもしっかりフィットする。

SEIWA・ワンタッチサンシェードL（Z142）

また、生地表面のチタン銀コーティングの効果により、紫外線カット率は99.9%以上、遮光効果は99.99%以上を実現。そして遮熱効果も58%を確保。ひと回り大きな『ワンタッチサンシェードL（Z142）』（価格：オープン、実勢価格：3480円前後）もラインナップする。

次いではこちら、『ワンタッチサンシェードM（Z143）』（価格：オープン、実勢価格：4980円前後）をフィーチャーする。当品は『Z141』と構造は同一ながらも生地が異なる。世界初とうたわれている放射冷却素材『ラディクール』が使われている。当生地は、水やエネルギーを使うことなく日差しによる熱を冷却できるというスグレモノ。なので紫外線カット率99.9%、遮光効果99.99%以上を発揮し、さらに遮熱効果は60%以上を担保。ダッシュボードの表面温度上昇をより効率的に抑えられ、車内の温度上昇の抑制にもより高い実力を示してくれる。

SEIWA・ワンタッチサンシェードL（Z144）

その他の特長は『Z141』『Z142』と同様で、折りたたみ傘のようにワンタッチで開閉可能だ。収納袋が付いていているので、使わないときはドアポケット等にすっいりとしまっておける。1サイズ大きな『ワンタッチサンシェードL（Z144）』（価格：オープン、実勢価格：5280円前後）もある。

そしてもう1つ、『ワンタッチサンシェード・ハローキティ（KT585）』（価格：オープン、実勢価格：3980円前後）を取り上げる。当品は、生地にキティが描かれていることが最大の特長。写真を見て分かるとおり、キャラクターが車内に乗っている図柄となっていて、クルマを降りてから、さらにはクルマに戻るときに愛車を眺めては楽しい気分を味わえる。

SEIWA・ワンタッチサンシェード・ハローキティ（KT585）/ワンタッチサンシェード・クロミ（KT586）/ワンタッチサンシェード・シナモロール（KT587）/ワンタッチサンシェード・ポムポムプリン（KT588）

構造や機能は『Z141』と同様で、折りたたみ傘のように扱えて、フィット感も上々。幅広い車種にも対応可能だ。そして紫外線カット率や遮熱効果等も『Z141』と同じ。キャラクター違いとして『ワンタッチサンシェード・クロミ（KT586）』、『ワンタッチサンシェード・シナモロール（KT587）』（価格：オープン、実勢価格：3980円前後）と『ワンタッチサンシェード・ポムポムプリン（KT588）』（価格：オープン、実勢価格：3980円前後）もリリース済みだ。

今回は以上だ。次回以降も車内外で便利に使える注目すべき「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。