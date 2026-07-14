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車内で、アウトドアで“涼”を取れる便利ファン！ 超強力ウェポンも登場［特選カーアクセサリー名鑑］

Kashimura・USB扇風機　ヘッドレスト取り付け（KJ-191）
  • Kashimura・USB扇風機　ヘッドレスト取り付け（KJ-191）
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  • EXEA・クリップタフネスファン（EE-114）
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  • Carmate・爆風ハンディファン BK-E（ZE40E）
  • Carmate・爆風ハンディファン BK-E（ZE40E）

痒いところに手が届く便利「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介している当コーナー。今回は暑い夏を快適に乗り切るための携帯ファンを3つ、ピックアップする。車内で、アウトドアで使える小型扇風機を探しているのなら、これらのチェックをぜひに♪

【画像全6枚】

最初に、「Kashimura（カシムラ）」の『USB扇風機　ヘッドレスト取り付け（KJ-191）』（価格：オープン、実勢価格：3280円前後）から紹介する。当品は、ヘッドレストシャフトに取り付けて使う後席の乗員用の扇風機だ。電源はUSBにて取れる。コードは本体一体型で長さは3mあるので運転席周りからも余裕で電源を確保可能だ。

Kashimura・USB扇風機　ヘッドレスト取り付け（KJ-191）Kashimura・USB扇風機　ヘッドレスト取り付け（KJ-191）

取り付けアームは3段階に調整できるので好みの位置にて固定が可能で、さらにはボールジョイントが採用されているので360度角度を変えられる。電源スイッチには面ファスナーが装備済み。シートなど好きな場所に装着できる。風量も3段階に切り替えられる。対応可能なヘッドレストシャフトの内側サイズは、横幅が約120mm～150mm、高さが約50mm以上。リアシートに乗る家族がエアコンの風だけでは足りないとこぼしていたら、こちらを。

次いでは、「EXEA（エクセア）の『クリップタフネスファン（EE-114）』（価格：オープン、実勢価格：6030円前後）をお見せする。こちらはクリップにて取り付ける扇風機。クルマの中ではアシストグリップに付けられる。また、家庭やオフィスではデスクに装着しても良い。なお当品はデザインにも特長がある。無骨なテイストで仕上げられていて、アウトドア感を醸し出す。

EXEA・クリップタフネスファン（EE-114）EXEA・クリップタフネスファン（EE-114）

機能も充実。まず、可動部が3つ（首振り上下可動、ボールジョイント2箇所）あるので角度調整を自由自在に行える。風量も3段階に切り替えられる。さらにはブーストボタンも装備済みで、それを押すと約30秒間超強力な風を送れる。付属のコードはUSB-AtoＣ。モバイルバッテリーからも電源を取れるので車中泊にも便利に使える。コード長は約3m。シガーソケットに挿すUSBプラグも付属する。

そしてもう1つ、「Carmate（カーメイト）」からリリースされたばかりのこちら、『爆風ハンディファン BK-E（ZE40E）』（価格：オープン、実勢価格：6030円前後）をフィーチャーする。こちらはハンディ扇風機なので特に車内用のアイテムではないが、同乗者が使えるのはもちろん、アウトドアでも重宝する。

Carmate・爆風ハンディファン BK-E（ZE40E）Carmate・爆風ハンディファン BK-E（ZE40E）

で、当品のストロングポイントは名称にもあるように、風が超強力なこと。卓上で使うときには風力で自走してしまうほど（滑り止めバンドを使用すれば固定が可能）。ドローン用の羽根とモーターが使われているので、そこまでのパワーを発揮する。最大風速はなんと、15m/sを叩き出す。安全性への配慮も行き届く。例えば電池には、安全性と長寿命が持ち味のリン酸鉄リチウムイオン電池が採用されている。普通のハンディファンの風力に物足りなさを感じていたら、こちらを。

今回は以上だ。次回以降もアイデアが光る「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


カシムラ(Kashimura)/USB扇風機 ヘッドレスト 品番：KJ-191
￥3,313
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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カーメイト(Carmate) 爆風 ハンディファン【圧倒的爆風/暴風級 最大風速15m/s】ドローン用モーター使用 大風量 強風 強力 風量100段階 リン酸鉄 発火リスク低減 手持ち 卓上 Type-C充電 小型 携帯扇風機 猛暑 熱中症 梅雨 蒸し暑さ 対策 アウトドア IRIE(アイリー) ZE40E
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《太田祥三》

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