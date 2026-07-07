物理的に発進阻止する盗難防止アイテム、『バリケード ブレーキペダルロック1』発売

カーメイトが、車両盗難防止シリーズ「バリケード」の新ラインアップとして、ブレーキペダルを物理的に固定して車両の発進を防止するカーメイト『バリケード ブレーキペダルロック1』を公式オンラインストアおよびECサイトで販売開始した。

【詳細画像】カーメイト『バリケード ブレーキペダルロック1』

リレーアタックやCANインベーダーといった手口による自動車盗難が社会問題となる中、電子的な対策に加えて「確実に動かせない状態を作る」物理的な防犯対策への注目が高まっている。バリケード ブレーキペダルロック1は、こうした需要に応えるメカ式ロックシステムとして開発された製品だ。

高強度鋼材によってブレーキペダルアームをしっかりと固定する構造が採用されており、エンジン始動やシフト操作が物理的にロックされる。これにより盗難・乗り逃げを未然に防止する高い抑止効果が期待できる。

カーメイト『バリケード ブレーキペダルロック1』

既存製品の課題とされてきた車両へのキズや使用時のケガへの配慮も盛り込まれている。ペダルアームとの接触部にはエッジ処理が施されており、アームへのキズが軽減される設計となっている。また、内装を傷つけやすいガラスハンマーなどの鋭利な部品はあえて搭載されていない。

脱着操作の安全性についてはスプリングレス構造が採用されており、取り外し時の跳ね返りが防止されているため、手や指の挟み込みリスクが低減されている。

カーメイト『バリケード ブレーキペダルロック1』

対応車種は軽自動車からSUV・ミニバンまで幅広く、ブレーキペダルアーム幅が5～14mmかつ床面からペダルアームまで100mm以上の条件を満たす車両に装着できる。

製品サイズはH550×W125×D59mm、重量は約1500g。カラーはブラック。専用キー3本が付属する。価格はオープンで、同社公式オンラインストアでは税込み1万8800円となっている。