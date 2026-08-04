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モデリスタ、『ハリアー・ナイトシェード』向けカスタムパーツ発売、漆黒メッキ統一のエアロセットなど

モデリスタの『ハリアー』特別仕様車「Night Shade」向けカスタマイズパーツ 装着イメージ
  • モデリスタの『ハリアー』特別仕様車「Night Shade」向けカスタマイズパーツ 装着イメージ
  • モデリスタの『ハリアー』特別仕様車「Night Shade」向けカスタマイズパーツ 装着イメージ
  • フロントスポイラー（LED付）
  • サイドスカート
  • リヤスタイリングキット（リヤスカート＋マフラーカッター）
  • フードガーニッシュ
  • フロントグリルガーニッシュ
  • ミラーガーニッシュ

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは8月3日、トヨタ『ハリアー』の一部改良に伴い、特別仕様車「Z Leather Package・Night Shade」および「Z Night Shade」向けのモデリスタブランド・カスタマイズパーツを発売した。

【画像】モデリスタの『ハリアー』特別仕様車向けカスタムパーツ

新たに設定されたのは、既存の「GRAN BLAZE STYLE（LED付）」のメッキ加飾部分を漆黒メッキに変更した「MODELLISTAエアロパーツセット GRAN BLAZE STYLE for “Night Shade”」。フロントスポイラー（LED付）、サイドスカート、リヤスタイリングキット（リヤスカート＋マフラーカッター）の3点がセットになっており、税込み価格は36万6300円。フロントスポイラーには面発光のLEDイルミが左右に配され、マフラーカッターにはブラッククロム仕上げが採用されている。各パーツは樹脂（ABS・ポリプロピレン）製に漆黒メッキ加飾が施され、純正カラー塗装済みで供給される。

「クールシャインキット for “Night Shade”」は、フードガーニッシュ、フロントグリルガーニッシュ、ミラーガーニッシュの3点に加え、バックドアエアロプレートとバックドアガーニッシュを加えた5点構成となっており、税込み18万3700円。従来の3点構成から拡充され、車両前後にわたって漆黒メッキのアクセントが統一されている。

モデリスタの『ハリアー』特別仕様車「Night Shade」向けカスタマイズパーツ 装着イメージモデリスタの『ハリアー』特別仕様車「Night Shade」向けカスタマイズパーツ 装着イメージ

「シグネチャーイルミグリル」は漆黒メッキとLED加飾を組み合わせたフロントグリルで、税込み8万300円。ブラックを基調としたグリルに漆黒メッキとLEDが配されている。

このほか、全グレード共通品として「バックドアスポイラー」（税込み4万2900円）や「20インチアルミホイール＆タイヤセット（セキュリティロックナット付）」（20×7.5J、245/45R20、インセット36、1台分税込み45万9800円）なども継続設定されている。

なお、エアロパーツのLEDはON/OFFスイッチがなく、イグニッションONで常時点灯する仕様。リヤスカートとマフラーカッターは同時装着が必須となる。保証期間は装着日から1年間または走行距離2万kmまで。

《ヤマブキデザイン》

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