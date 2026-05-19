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トヨタ純正デジタルインナーミラー専用フィルム「K-FILM01-TRM」発売、アルファードなど4車種に対応

反射防止・映り込み防止フィルム「K-FILM01-TRM」
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カー用品ブランドMAXWINは、トヨタ『アルファード』など純正デジタルインナーミラーに対応した反射防止・映り込み防止フィルム「K-FILM01-TRM」の販売を開始した。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み2480円前後。

【画像】反射防止・映り込み防止フィルム「K-FILM01-TRM」

対応車種はトヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』（40系, 30系後期）、『ハリアー』（80系 2020年6月～）、『RAV4』（2022年10月～）。

同製品は各車種の純正デジタルインナーミラーの画面サイズ・形状に完全フィットする専用設計で、厚さ0.125mmの極薄仕様となっている。ズレや浮きが生じにくく、純正品のような一体感が得られるとしている。

ノングレアフィルムが採用されており、反射率は2.0％、透過率は98％、紫外線カットは99.9％のスペックが備わっている。日中の強い陽光や夜間の前走車・後続車のライトによる映り込みや反射を抑え、モニターの視認性向上が期待できる。また、指紋が目立ちにくい特性も持つ。

表面硬度は4Hのハードコート仕様で、万が一の事故の際にガラス片の飛び散りを低減する保護機能も備わっている。

サイズは約48×60×0.125mm。付属品として本体2枚とホコリ取りクリーナーセット1個が同梱されている。

《ヤマブキデザイン》

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